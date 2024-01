Le nouveau premier ministre français (au centre), le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin (à gauche) et le préfet du district de Val d’Oise, Philippe Court (à droite)

Le nouveau premier ministre s’attelle à former son gouvernement

(Paris) Le nouveau premier ministre français Gabriel Attal s’attelait mercredi à former son futur gouvernement, au lendemain de sa nomination par le président de la République, destinée à insuffler un nouvel élan à un mandat en panne.

Cécile AZZARO Agence France-Presse

Devenu à 34 ans le plus jeune premier ministre de France, M. Attal, éphémère ministre de l’Éducation, doit désormais composer une équipe gouvernementale sous le signe du « réarmement » et de la « régénération » souhaités par le président Emmanuel Macron, et qui devra relever d’importants défis en 2024.

Il lui faudra notamment aller au combat face à l’extrême droite, qui caracole en tête des sondages, lors des élections européennes de juin. Autre dossier majeur : l’organisation des Jeux olympiques qui auront lieu en France du 26 juillet au 11 août.

Personnalité la plus populaire du gouvernement et de la majorité présidentielle – un Français sur deux en a une opinion favorable –, Gabriel Attal, qui succède à Élisabeth Borne, devient également le premier chef de gouvernement français ouvertement gay.

Celui qui se voit comme un symbole d’« audace » et de « mouvement », souvent présenté comme un « nouveau Macron », a promis de « garder le contrôle (du) destin » du pays et de « libérer (le) potentiel français ».

Après un premier déplacement, dans la foulée de sa nomination, dans le Pas-de-Calais (nord) touché par des inondations, Gabriel Attal doit désormais trouver un difficile équilibre au sein de la majorité. Le nouveau gouvernement pourrait être annoncé jeudi, ou d’ici à la fin de semaine, selon des sources à la présidence.

Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont « la volonté d’aller vite sachant que l’exercice est par définition imprévisible », a-t-on fait savoir dans l’entourage présidentiel.

Quasi-certitude du casting, Gérald Darmanin devrait rester au ministère de l’Intérieur. « Gérald Darmanin a eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance », a appris l’AFP mardi soir de source proche du ministre. Un temps évoquée, la piste d’un atterrissage au ministère des Affaires étrangères semble donc écartée.

Rumeurs et incertitudes

L’actuelle cheffe de la diplomatie Catherine Colonna, ancienne ambassadrice au Royaume-Uni, attend toutefois encore d’être fixée sur son sort, tandis que des rumeurs évoquent la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde pour la remplacer, sans certitude à ce stade.

L’avenir du ministre des Finances et de l’Économie Bruno Le Maire, le seul ministre de haut rang à être resté en poste depuis l’élection de Macron en 2017, reste également incertain, des conseillers se demandant en coulisses s’il voudra travailler sous l’autorité de son ex-secrétaire d’État Gabriel Attal.

Des interrogations subsistent par ailleurs sur l’avenir du porte-parole du gouvernement Olivier Véran et du ministre des Transports Clément Beaune.

Ce dernier, comme plusieurs ministres de l’aile gauche de la macronie, avait confié son malaise face au virage à droite opéré à l’occasion du récent vote d’une loi controversée sur l’immigration, indisposant Emmanuel Macron.

Gabriel Attal devra aussi se trouver un successeur au ministère de l’Éducation nationale qu’il n’aura occupé que cinq mois. Il a assuré mardi que la « cause de l’école » demeurerait la « mère de nos batailles ».

Sa nomination a en tout cas fait grincer quelques dents en interne au sein du gouvernement sortant, notamment chez ceux qui ambitionnent de succéder à Emmanuel Macron et observent avec inquiétude la fulgurante ascension du jeune premier ministre.

En France, le chef de l’État fixe en principe les grandes orientations du quinquennat. Le premier ministre, responsable de la mise en œuvre du programme et de la gestion quotidienne du gouvernement, assume généralement les conséquences des éventuelles turbulences.

Or, le chef du gouvernement va faire face aux mêmes difficultés que celle qui l’a précédé dans la fonction, Élisabeth Borne : difficultés à réformer en l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale et camp présidentiel fracturé par la loi immigration.

Surtout, avec les européennes du 9 juin en ligne de mire, Gabriel Attal sera jugé sur sa capacité à réduire l’écart, important selon les sondages, entre la liste de la majorité et celle du Rassemblement national, à l’extrême droite, donnée largement gagnante et conduite par un autre jeune responsable politique ambitieux, Jordan Bardella.