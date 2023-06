(Moscou) La Russie a accusé mercredi l’Ukraine d’avoir fait exploser un pipeline reliant la ville russe de Togliatti au port ukrainien d’Odessa, essentiel pour l’exportation d’ammoniac et les engrais, désactivé depuis février 2022, mais dont Moscou espérait la remise en route.

Agence France-Presse

« Un groupe de sabotage ukrainien a fait exploser le pipeline d’ammoniac Togliatti-Odessa », d’environ 2400 km, le plus long au monde, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Cette explosion a eu lieu lundi soir près de Massioutovka, un petit village contrôlé par les forces russes dans la région de Kharkiv (nord-est de l’Ukraine), selon la même source.

« Plusieurs civils ont été blessés. On leur a apporté toute l’assistance médicale nécessaire », précise le communiqué.

Le pipeline, qui relie la ville russe de Togliatti, sur les rives de la Volga, à Odessa, le port ukrainien le plus important de la mer Noire, permettait à la Russie d’exporter annuellement plus de 2,5 millions de tonnes d’ammoniac – composant clé des engrais minéraux – notamment à destination de l’Union européenne.

Il a été mis en service pour exporter les produits de l’entreprise chimique de Togliatti, le plus grand producteur russe d’ammoniac et l’un des plus importants dans le monde.

Le transit via ce pipeline, construit à la fin des années 1970, a été suspendu avec le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022.

Côté ukrainien, le chef l’administration militaire de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov, avait accusé mardi la Russie d’être responsable de la destruction du pipeline. « La vie et la santé des gens ne sont actuellement pas en danger », avait-il assuré.

La reprise du fonctionnement de l’infrastructure, réclamée par Moscou, fait partie des négociations, avec la participation de l’ONU, sur l’accord céréalier qui a permis l’exportation de millions de tonnes de céréales ukrainiennes.

« Ce pipeline d’ammoniac était crucial pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde », a déclaré mercredi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors d’un breffage.

Elle a accusé l’Ukraine d’avoir « porté un coup dur aux efforts de l’ONU dans la lutte contre la faim ».

« Le seul qui n’avait pas d’intérêt à ce que le pipeline d’ammoniac reprenne son travail, c’est le régime de Kyiv », a affirmé Mme Zakharova.

L’accord céréalier a été signé le 22 juillet 2022 par l’ONU, l’Ukraine, la Russie et la Turquie.

Cet accord crucial pour l’approvisionnement alimentaire mondial, qui a permis l’exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire, a été renouvelé en mai pour deux mois, jusqu’au 17 juillet, alors que Moscou réclame des garanties sur un autre accord concernant ses exportations, notamment d’engrais.