(Kyiv) Les préparatifs pour une contre-offensive ukrainienne sont terminés, mais les pertes en vies humaines pourraient être lourdes à cause de la supériorité aérienne russe, a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Agence France-Presse

Dans une interview publiée samedi par le Wall Street Journal, il a déclaré : « À mon avis, à partir d’aujourd’hui, nous sommes prêts […] Nous croyons fermement que nous allons réussir », a-t-il ajouté, précisant qu’il ne savait pas « combien de temps cela prendra ».

Il a toutefois prévenu que l’offensive serait « dangereuse » sans une aide occidentale accrue pour contrer les attaques aériennes russes.

« Tout le monde sait qu’une contre-offensive sans supériorité aérienne est très dangereuse », a ajouté le président ukrainien.

Une seule arme, le système de missiles sol-air américain Patriot, peut protéger le ciel ukrainien, a-t-il ajouté, demandant que davantage d’armes de ce type soient livrées à son pays.

« Une arme prive la Russie de sa capacité à intimider des dizaines de millions de personnes : les missiles Patriots », a-t-il déclaré.

Dans la perspective du sommet de l’OTAN qui se tiendra à Vilnius en Lituanie, le mois prochain, il a admis avoir compris qu’il n’était pas possible pour son pays de rejoindre l’Alliance atlantique pendant l’invasion russe.

« Nous ne voulons pas être membre de l’OTAN pendant la guerre », a-t-il assuré. « Il est trop tard. Mais dites-moi combien de vies vaut une phrase au sommet de Vilnius ? »

« Si nous ne sommes pas reconnus et si nous ne recevons pas un signal à Vilnius » [en vue d’une possible et future adhésion, NDLR] « je pense qu’il est inutile que l’Ukraine participe à ce sommet », a-t-il estimé.