(Kyiv, Moscou) La Russie serait en train de préparer une « opération à grande échelle » impliquant la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud-est de l’Ukraine, pour perturber une contre-offensive ukrainienne imminente, affirment les autorités de Kyiv, sans fournir de preuves pour appuyer leurs dires.

Associated Press, Agence France-Presse

Un communiqué publié vendredi par la direction du renseignement du ministère ukrainien de la Défense indique que les forces russes frapperont la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe, puis signaleront une fuite radioactive afin de déclencher une enquête internationale.

Ce faisant, les hostilités seront mises sur pause dans la région, ce qui donnerait aux Russes le répit dont ils ont besoin pour se regrouper et se préparer avant la contre-offensive des forces ukrainiennes.

Afin de mener son plan à exécution, la Russie a « perturbé les déplacements du personnel de la mission permanente de surveillance » de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des Nations unies, qui étaient prévues samedi, selon le communiqué des Ukrainiens.

En réponse à une demande de l’Associated Press, l’AIEA a indiqué par courriel qu’elle n’avait aucun commentaire à faire sur ces allégations. Les responsables russes n’ont pas non plus immédiatement commenté les allégations ukrainiennes.

Cet avertissement de l’Ukraine reflète des déclarations similaires que Moscou fait régulièrement, alléguant sans preuve que Kyiv complote des provocations impliquant diverses armes ou substances dangereuses afin d’accuser ensuite la Russie de crimes de guerre.

Cette situation survient alors que l’armée de Moscou en Ukraine se prépare à affronter une contre-offensive imminente des forces de Kyiv, qui n’a pas encore commencé.

Cette opération des forces ukrainiennes n’est pas encore en branle, mais pourrait s’amorcer « demain, après-demain ou dans une semaine », selon le secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité et de la défense nationales, Oleksiy Danilov.

La centrale de Zaporijia est l’une des 10 plus grandes centrales nucléaires au monde. Elle est située dans la région partiellement occupée de Zaporijia, dans le sud-est de l’Ukraine.

Les six réacteurs de la centrale sont à l’arrêt depuis plusieurs mois, mais elle a toujours besoin d’électricité et de personnel qualifié pour faire fonctionner ses systèmes de refroidissement et d’autres dispositifs de sécurité.

Les combats qui ont eu lieu dans les environs ont interrompu à plusieurs reprises l’alimentation électrique de la centrale, ce qui a ravivé les craintes d’une catastrophe potentielle comme celle de Tchernobyl, dans le nord de l’Ukraine, où un réacteur a explosé en 1986.

Attaque de drones

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO DU COMPTE DE BAZA SUR TELEGRAM Selon des informations non confirmées publiées par Baza, un média russe sur Telegram avec des sources dans les services secrets, les drones ciblaient la station de pompage de pétrole Transneft de Pskov.

Deux drones ont endommagé un bâtiment administrant un oléoduc dans la région de Pskov, dans l’ouest de la Russie, a annoncé samedi le gouverneur régional, nouvel incident d’une série d’attaques menée sur le sol russe ces derniers jours.

L’explosion est la dernière d’une série d’attaques aériennes en Russie ces dernières semaines.

« Tôt le matin, une explosion a endommagé le bâtiment administratif de l’oléoduc près de Litvinovo, dans le district de Nevelsky », à environ dix kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, a déclaré le gouverneur Mikhaïl Vedernikov.

Peu de temps après, il a ajouté que, selon les premières informations, le bâtiment avait été « endommagé à la suite d’une attaque par deux véhicules aériens sans pilote ».

Aucune victime n’a été signalée et une enquête est en cours.

Selon des informations non confirmées publiées par Baza, un média russe sur Telegram avec des sources dans les services secrets, les drones ciblaient la station de pompage de pétrole Transneft de Pskov.

Baza a également rapporté une attaque au drone ayant visé une autre station pétrolière, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou.

Dans un communiqué, le gouvernement régional a de son côté simplement mentionné « la chute d’un drone » près du village d’Erokhino, sans faire de victimes. Il n’a pas donné plus de détails sur les circonstances de l’incident.

Enfin, la région de Belgorod, cible d’une incursion armée spectaculaire depuis l’Ukraine en début de semaine, a subi de nouvelles frappes dans un village proche de la frontière, selon un message de son gouverneur Viatcheslav Gladkov sur Telegram samedi.

Ces dernières semaines, les informations d’attaques de drones en Russie se sont multipliées, généralement dans les régions limitrophes de l’Ukraine. Vendredi, deux drones ont endommagé des bâtiments dans le centre de la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie.

Moscou a accusé Kyiv — et ses soutiens occidentaux — pour le nombre croissant d’attaques et d’opérations de sabotage. D’une manière générale, l’Ukraine nie ces accusations.