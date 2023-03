(Bruxelles) La Chine doit dialoguer « directement » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky si elle veut que son plan de paix soit pris au sérieux, a estimé mardi le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg.

Agence France-Presse

Le chef de l’État russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont réunis mardi à Moscou pour de nouvelles discussions consacrées au conflit en Ukraine et au renforcement des relations « stratégiques » entre leurs deux pays face à l’Occident.

M. Poutine s’est dit prêt à discuter d’une initiative chinoise visant à mettre fin à ce conflit, sur la base d’un document publié le mois dernier par Pékin et appelant en particulier à des négociations de paix.

« Il appartient à l’Ukraine de décider quelles sont les conditions acceptables pour toute solution pacifique », a rappelé Jens Stoltenberg au cours d’un point de presse au siège de l’Alliance atlantique à Bruxelles pour la présentation du rapport d’activités de l’OTAN en 2022.

« La Chine doit comprendre le point de vue de l’Ukraine et dialoguer directement avec le président Zelensky », a-t-il soutenu.

« Toute solution de paix pour l’Ukraine doit être fondée sur le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine », a-t-il insisté.

« Un cessez-le-feu ou toute solution qui ne respecte pas la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ne sera qu’un moyen de geler la guerre et de permettre à la Russie de reconstituer ses forces et d’attaquer à nouveau. Ce ne sera pas une paix juste et durable », a-t-il averti.

Jens Stoltenberg a par ailleurs une nouvelle fois exhorté Pékin à ne pas fournir d’armes à la Russie.

« Nous n’avons pas de preuves que la Chine fournit des armes à la Russie », a-t-il rappelé.

« La Chine ne doit pas fournir d’aide létale à la Russie. Ce serait soutenir une guerre illégale, prolonger la guerre et soutenir l’invasion illégale de l’Ukraine. C’est quelque chose que la Chine ne devrait pas faire », a-t-il plaidé.

L’OTAN et la Chine ne sont pas partenaires. Toutefois, l’Alliance atlantique ne considère pas ce pays comme un adversaire, est-il précisé dans le rapport paru mardi.

« Le nouveau concept stratégique adopté par l’Alliance au sommet de Madrid en juin 2022 identifie la Russie comme la menace la plus importante pour notre sécurité, avec le terrorisme, et indique clairement que la Chine défie nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs », a encore dit Jens Stoltenberg.