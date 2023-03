PHOTO LEON NEAL, ASSOCIATED PRESS

(Genève) Les Nations unies ont estimé que le projet de loi contre l’immigration illégale présenté mardi par le Royaume-Uni équivalait à « la fin du droit d’asile » et pressé Londres de choisir des réponses « plus humaines ».

Agence France-Presse

« La loi, si elle est adoptée, reviendra à mettre fin au droit d’asile – privant ceux qui arrivent illégalement au Royaume-Uni du droit de chercher la protection accordée à un réfugié, quelles que soient l’authenticité et l’urgence de leur demande », a déclaré le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) dans un communiqué, en réclamant sa révision.

En indiquant être « profondément préoccupé » par le projet, le Haut-Commissariat souligne qu’il refuserait aux demandeurs « même la possibilité de présenter leur cas ». « Ce serait une violation manifeste de la Convention sur les réfugiés », assène l’agence de l’ONU.

« La plupart des personnes fuyant la guerre et la persécution sont tout simplement incapables d’obtenir les passeports et les visas requis. Il n’y a pas de routes sûres et “légales” à leur disposition », souligne aussi le HCR.

« Leur refuser l’accès à l’asile sur cette base porte atteinte à l’objectif même pour lequel la Convention sur les réfugiés a été établie », insiste l’organisme onusien.