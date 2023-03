(Madrid) Les services d’urgence sont à pied d’œuvre mercredi sur l’île espagnole de Majorque pour venir en aide à des dizaines d’automobilistes piégés par la neige, un évènement rarissime dans cette île de l’archipel méditerranéeen des Baléares qui évoque plutôt la plage et le soleil.

Agence France-Presse

« Nous demandons à la population de ne pas sortir pour aller voir la neige, que ce soit en voiture ou à pied. Nous devons tous aider le dispositif à fonctionner afin de secourir les personnes qui restent coincées », ont ainsi demandé les services d’urgence.

« Les autorités travaillent en coordination avec les forces de l’ordre afin de parvenir au refuge de Cúber, à la Font del Noguer et au chemin de Sa Calobra pour secourir les personnes qui sont encore isolées », a annoncé le gouvernement régional des Baléares dans un communiqué, précisant que toutes ces personnes étaient « en bonne santé ».

Trois hélicoptères ont été déployés pour participer au dispositif d’évacuation, ainsi que 90 militaires de l’Unité d’urgence de l’armée (UME), qui dégagent les routes avec des chasse-neige, scène étonnante sur cette île.

Particulièrement appréciée des touristes en été, l’île de Majorque, la plus grande de l’archipel, qui jouit en temps normal d’un hiver doux et ensoleillé, a été l’endroit le plus touché d’Espagne par le passage de la tempête Juliette.

Mais s’il a neigé au niveau de la mer à Majorque, c’est la sierra de Tramuntana, une chaîne montagneuse traversant le nord de l’île, qui a reçu le plus de précipitations, avec plus d’un mètre de neige, selon l’Agence nationale de météorologie (Aemet).

Une centaine de personnes ont ainsi dû se réfugier dans le monastère de Lluc, un lieu dont il a fallu dégager l’accès pour procéder à l’évacuation mardi après-midi.

Dans le reste du pays, la neige est tombée dans la nuit de lundi à mardi sur des régions côtières comme Barcelone ou Saint-Sébastien, alors qu’à l’intérieur du pays, certaines villes ont enregistré des températures largement inférieures à -10 º.