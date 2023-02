La guerre en Ukraine nous a conduits à apprivoiser quelques noms et mots, existants certes, mais bien peu visibles dans l’actualité avant février 2022. Petit abécédaire.

Azovstal

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’usine métallurgique Azovstal

À Marioupol, cette usine métallurgique de près de 10 000 employés est devenue un des grands symboles de la résistance des forces ukrainiennes.

Berkout

Durant les manifestations de 2013-2014 pour un rapprochement de l’Ukraine avec l’Europe, la police spéciale ukrainienne (Berkout) a passé à tabac de nombreux manifestants. Aujourd’hui, d’ex-membres de Berkout combattent avec les Russes.

Cour pénale internationale

S’il est vrai que cette institution a été créée en 1998, elle fait rarement les manchettes. Ce fut le cas peu après le début de la guerre lorsqu’elle a annoncé ouvrir une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Dénazifier

Ce verbe transitif n’est pas une invention de Vladimir Poutine. Il existe depuis 1945 pour des raisons évidentes et se trouve dans Le Robert. Mais le président russe l’a employé pour justifier son invasion de l’Ukraine.

Gazprom

PHOTO NATALIA KOLESNIKOVA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une station de la société Gazprom à Moscou

Plus important producteur et transporteur de gaz russe, cette société anonyme a, à l’été 2022, réduit de plus de 50 % ses exportations d’hydrocarbures vers l’Europe. Les pays alliés de l’Ukraine ont dû trouver des solutions de rechange pour affronter l’hiver.

Hypersonique

Se déplaçant à des vitesses supérieures à Mach 5, les missiles hypersoniques existaient avant le conflit. Les Russes en ont utilisé dès les premières semaines de l’invasion. Les grandes puissances sont toutes engagées dans une course pour développer de nouveaux modèles.

PHOTO DANIEL COLE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une femme se recueille devant des centaines de drapeaux ukrainiens installés à la place Maidan au centre de Kyiv en l’honneur des victimes de la guerre.

Kyiv

Dans les jours suivant le déclenchement de la guerre, les gouvernements, médias et institutions de l’Occident ont laissé tomber l’ancienne orthographe Kiev venant du russe pour Kyiv, d’origine ukrainienne. Par ailleurs, plusieurs villes telles Kherson, Kharkiv, Odessa et Marioupol se sont faufilées dans notre vocabulaire géographique.

Leopard 2

PHOTO BERNADETT SZABO, ARCHIVES REUTERS Des chars Leopard 2A4 manœuvrent près de Tata, en Hongrie.

Tout le monde sait ce que sont des chars d’assaut ! Mais leur nom ? Pas toujours. Aujourd’hui, chacun sait que les Abrams sont américains, les Challenger britanniques et les Leopard allemands. Tiens ! le Canada en possède quelques-uns.

Moldavie

Pays défini comme le plus pauvre d’Europe et dont on entend très peu parler, la Moldavie est coincée entre l’Ukraine et la Roumanie. Des dizaines de milliers d’Ukrainiens y ont trouvé refuge au début de la guerre, accentuant la pression économique sur le gouvernement central.

Nord Stream

Système de deux gazoducs exploité par Gazprom et passant au fond de la mer Baltique pour acheminer du gaz de la Russie à l’Allemagne. Lorsque des fuites ont été notées en septembre 2022, la Russie a été soupçonnée de sabotage. C’est une turbine de Nord Stream 1 qui a été réparée à Montréal (chez Siemens) à l’été 2022 pour permettre à l’Allemagne d’importer du gaz russe.

Telegraf

Portail d’information ukrainien en ligne très souvent cité dans les médias occidentaux depuis le début du conflit. On le trouve à l’adresse telegraf.com.ua avec des versions en ukrainien et en russe. Ne pas confondre avec le quotidien britannique The Telegraph.

Transnistrie

Territoire de la Moldavie 10 fois grand comme l’île de Montréal qui s’est autoproclamé État indépendant – sans reconnaissance internationale – en 1992. Le territoire compte quelque 500 000 habitants et une « force de paix » russe de 1500 soldats. Son drapeau porte le marteau, la faucille et l’étoile soviétiques.

Wagner

Groupe de mercenaires russes créé en 2014 pour participer à l’invasion de la Crimée. Actifs en Ukraine, notamment en recrutant des bagnards russes servant de chair à canon. Certains attribuent l’origine du nom à Richard Wagner, compositeur préféré de Hitler.

Z

Ce symbole aux allures de ruban de Saint-Georges est apparu sur les véhicules militaires russes dès le début de l’invasion. Les interprétations quant à sa signification sont nombreuses. Chose certaine, il a maintenant une entrée sur Wikipédia.

Zelensky

PHOTO SERGEI SUPINSKY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Élu président de l’Ukraine en 2019, Volodymyr Zelensky n’est pas devenu une vedette du jour au lendemain. On en a la preuve en explorant Eureka, moteur de recherche sur les médias. En 2019, le nom Zelensky est apparu 78 fois dans des articles de La Presse. En 2020, seulement 15 fois. En 2021, 22 fois. Et en 2022… 534 fois !