Guerre en Ukraine

Pékin appelle au dialogue, rejette tout recours à l’arme nucléaire

(Pékin) La Chine a appelé la Russie et l’Ukraine à tenir des pourparlers de paix et a rejeté tout recours à l’arme nucléaire, dans un document en 12 points publié vendredi, un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.