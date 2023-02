« Une occasion historique » de faire la paix pour Bakou et Erevan

(Munich) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé samedi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à saisir « une occasion historique » de faire la paix après trente ans de conflit autour de la région du Nagorny Karabakh.

Agence France-Presse

« Nous pensons que l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont vraiment une occasion historique de conclure une paix durable après plus de trente ans de conflit », a affirmé M. Blinken avant une réunion avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev en marge de la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne.

Il s’est félicité de ce que les « parties elles-mêmes se soient de nouveau saisies du processus de paix, y compris en conversant directement ou par l’intermédiaire de l’Union européenne et des États-Unis ».

Les États-Unis « restent engagés pour faire tout ce que nous pouvons » afin de soutenir ce processus, a-t-il ajouté.

La rencontre intervient quelques jours après que le premier ministre arménien a annoncé avoir soumis à l’Azerbaïdjan son projet de traité de paix.

Ces deux ex-républiques soviétiques du Caucase se sont affrontées au début des années 1990 lors de la dislocation de l’URSS pour le contrôle du Nagorny Karabakh, région azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens.

Le premier conflit, qui a fait 30 000 morts, s’est soldé par une victoire arménienne. Mais l’Azerbaïdjan a pris sa revanche lors d’une deuxième guerre qui a fait quelque 6500 morts à l’automne 2020 et a permis à Bakou de reprendre de nombreux territoires.

L’Arménie a récemment accusé l’Azerbaïdjan de vouloir procéder à un « nettoyage ethnique » au Nagorny Karabakh en forçant les Arméniens qui y vivent à quitter ce territoire confronté depuis des semaines au blocage d’un axe vital pour son approvisionnement.