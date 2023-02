Écosse

Nicola Sturgeon, une vie au service de l’indépendance

(Londres) Nicola Sturgeon, cheffe du gouvernement écossais et ardente militante de l’indépendance de l’Écosse, a annoncé mercredi, à la surprise générale, qu’elle allait démissionner, déclarant qu’après plus de huit ans au pouvoir, elle était épuisée et était devenue une figure trop polarisante pour diriger efficacement la politique écossaise qui divise.