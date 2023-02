(Londres) La reine consort Camilla portera la couronne de la reine Mary, la grand-mère d’Élisabeth II, lors de la cérémonie marquant son couronnement et celui du nouveau roi Charles III le 6 mai, a annoncé mardi le palais de Buckingham.

Agence France-Presse

La couronne « a été retirée » de la Tour de Londres où elle est exposée parmi les Joyaux de la Couronne « pour des travaux de modifications », a indiqué le Palais dans un communiqué.

Ce sera « la première fois dans l’histoire moderne qu’une couronne existante est utilisée pour le couronnement d’un [roi ou reine] consort », précise le Palais, qui évoque un souci « de durabilité et d’efficacité ».

La reine Mary, épouse du roi George V, avait fait faire cette couronne pour son propre couronnement en 1911.

Les changements « mineurs » qui seront apportés viendront « refléter le style individuel » de Camilla, qui souffre actuellement de la COVID-19, et « rendront hommage » à la défunte Élisabeth II, détaille le Palais.

Plusieurs diamants, les Cullinan III, IV et V, issus de la collection personnelle d’Élisabeth II et qu’elle portait souvent en broches, seront intégrés.

PHOTO ROYAL COLLECTION TRUST/© HIS MA, VIA REUTERS La couronne de la reine Mary, la grand-mère d’Élisabeth II.

Charles III portera de son côté la couronne de Saint-Edouard, pièce maîtresse des joyaux de la monarchie britannique. Portée seulement pour les couronnements, elle a été réalisée pour celui de Charles II en 1661. En or massif et sertie de pierres semi-précieuses, elle pèse plus de deux kilos et est de nouveau exposée au public après avoir été préparée pour le couronnement du 6 mai.

Les préparatifs s’accélèrent en vue de la cérémonie qui se tiendra à l’Abbaye de Westminster, ouvrant trois jours de festivités pour cet évènement planétaire.

Un concert aura lieu le 7 mai au château de Windsor, à l’ouest de Londres, et un tirage au sort a été ouvert début février pour distribuer 10 000 places au grand public.

La population sera aussi invitée le 7 mai à participer à un « grand déjeuner » à travers des fêtes de voisinage dans tout le pays. Enfin, le bénévolat sera encouragé le lundi 8 mai, férié.

Sur le site internet créé pour l’évènement, le Palais a dévoilé vendredi l’emblème officiel du couronnement. Hommage à l’amour du roi pour la nature, il représente, en bleu et rouge, les fleurs des quatre nations du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles).

Le site propose aussi des recettes et un lien vers une liste de chansons pour célébrer le couronnement, allant des Spice Girls à Tom Jones en passant par Queen et Harry Styles. Le rappeur Dizzee Rascal, condamné l’an dernier pour violences sur son ancienne fiancée, a finalement été retiré de la liste.