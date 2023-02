(Alep) Dans un froid glacial, les sauveteurs mènent mardi une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés au lendemain du puissant séisme dont le bilan, en constante aggravation, dépasse désormais les 6200 morts en Turquie et en Syrie.

Vingt-trois millions de personnes sont « potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables », a mis en garde l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS avait auparavant dit redouter « des bilans huit fois plus élevés que les nombres initiaux ».

Le séisme, d’une magnitude de 7,8, est survenu lundi à 4 h 17 locales (20 h 17 heure de l’Est) dans le Sud-Est de la Turquie et a été ressenti jusqu’au Liban, à Chypre et dans le nord de l’Irak.

Il a été suivi de pas moins de 185 répliques dont l’une de 7,5, lundi à la mi-journée et une autre de 5,5 mardi avant l’aube. C’est le pire séisme en Turquie depuis celui du 17 août 1999 qui avait tué 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul.

L’aide internationale commence à arriver mardi en Turquie où un deuil national a été décrété pour sept jours. Le décompte des morts s’y établit pour le moment à 4544. En Syrie, 1712 morts ont pour l’instant été recensés, soit un total de 6256.

Le mauvais temps complique la tâche des secours et rend le sort des rescapés plus amer encore, grelottant sous des tentes ou autour de braseros improvisés. Profondément meurtrie, la région turque de Kahramanmaras (Sud-Est), difficile d’accès, est ensevelie sous la neige.

En Syrie, le bilan devrait « grimper considérablement, car des centaines de personnes restent piégées sous les décombres », selon les Casques blancs (volontaires de la protection civile) dans les zones rebelles.

En zone gouvernementale, la province d’Alep concentre plus du quart des décès, selon les médias d’État. La ville, déjà dévastée par le conflit, a été durement frappée avec une cinquantaine de bâtiments effondrés et des sites historiques endommagés y compris la célèbre citadelle.

À Sawran (Nord), Mahmoud Brimo tombe à genoux devant un tas de ruines, les restes de sa maison. Non loin, un dôme gris témoigne qu’une mosquée s’élevait là. « Des années de guerre ne nous avaient pas dévastés comme cela », se lamente-t-il, avant d’ajouter : « Nous avons tout perdu en un instant. Nous sommes totalement détruits ».

De part et d’autre de la frontière, on s’active pour tenter de sauver des vies. À Jandairis, côté syrien, un bébé vivant – une petite fille – a été sorti des décombres d’un immeuble. Le bébé était encore relié par le cordon ombilical à sa mère, morte comme tous les autres membres de la famille à ses côtés.

À Antakya, côté turc, une enfant de sept ans a été extirpée des ruines sous les yeux de l’AFP, après plus de vingt heures de terreur. « Où est ma maman ? », a-t-elle dit au secouriste qui la tenait dans les bras.

Le footballeur ghanéen Christian Atsu, ancien de Chelsea et Newcastle qui avait rejoint en septembre le club turc de Haytayspor, a pu être sauvé à Antakya, selon l’ambassadrice du Ghana en Turquie.

Les premières équipes de secouristes étrangers sont arrivées mardi. Selon le président turc qui a déclaré l’état d’urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées par le séisme, 45 pays ont proposé leur aide.

L’Union européenne a mobilisé pour la Turquie 1185 secouristes et 79 chiens de recherches auprès de 19 États membres, dont la France, l’Allemagne ou la Grèce. Pour la Syrie, l’UE est en contact avec ses partenaires humanitaires sur place et finance des opérations d’aide.

Le président américain Joe Biden a promis à M. Erdogan « toute l’aide nécessaire, quelle qu’elle soit ». Deux détachements américains de 79 secouristes chacun se préparaient à partir, selon la Maison-Blanche.

La Chine a annoncé mardi l’envoi d’une aide de 5,9 millions de dollars, incluant des secouristes spécialisés en milieu urbain, des équipes médicales et du matériel d’urgence.

Même l’Ukraine, malgré l’invasion russe, a annoncé l’envoi en Turquie de 87 secouristes.

En Syrie, l’appel lancé par les autorités de Damas a été surtout entendu par son allié russe, promettant des équipes de secours « dans les prochaines heures », alors que selon l’armée, plus de 300 militaires russes sont déjà sur les lieux pour aider les secours.

L’ONU a également réagi, mais souligné que l’aide fournie irait « à tous les Syriens sur tout le territoire ».

Le séisme a touché le point de passage de Bab al-Hawa, le seul pour la quasi-totalité de l’aide humanitaire aux zones rebelles en Syrie acheminée depuis la Turquie, selon l’ONU.

Le Croissant-Rouge syrien, qui opère dans les zones gouvernementales, a appelé l’UE à lever les sanctions contre Damas et demandé assistance à l’Agence américaine de développement (USAID), emboîtant le pas au chef de la diplomatie syrienne Fayçal Moqdad qui avait affirmé la veille que Damas est prêt à « faciliter » la fourniture d’aide internationale.

Profitant du chaos, une vingtaine de combattants présumés du groupe djihadiste État islamique (EI) se sont évadés d’une prison militaire à Rajo, contrôlée par des rebelles pro-turcs.

À Sanliurfa en Turquie, les autorités ont ouvert des dortoirs pour les rescapés dans les gymnases, les collèges ou les mosquées. Mais nombre d’habitants ont préféré dormir dehors. « Qui n’a pas peur ? Tout le monde a peur ! », assure Mustafa Koyuncu, 55 ans, entassé avec sa femme et ses cinq enfants dans la voiture familiale.

Le point sur l’aide internationale

L’aide internationale après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie voisine se déployait mardi en Turquie avec notamment les premières équipes de secouristes, du matériel et des vivres.

Selon le président turc, 45 pays ont proposé leur aide, celle-ci s’adressant principalement à son pays.

Union européenne

Un porte-parole de la Commission européenne, Balazs Ujvari, a expliqué mardi à la presse que, par le biais du mécanisme européen de protection civile, l’UE a « mobilisé plus de 30 équipes de recherche et de sauvetage et des équipes médicales, collectivement, de 21 pays européens ».

« Cela inclut 19 États membres de l’UE, le Monténégro et l’Albanie. En termes de personnel, cela représente donc plus de 1200 secouristes et plus de 70 chiens de détection. Onze équipes sont déjà sur le terrain et les autres arrivent progressivement aussi », a-t-il précisé.

Concernant la Syrie, M. Ujvari a déclaré « l’UE y est bien sûr le principal donateur humanitaire » ses organisations partenaires participant « également aux efforts de sauvetage ».

« Bien sûr, nous sommes prêts à fournir une aide supplémentaire et nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 dans les semaines et les jours à venir », a-t-il assuré.

La Grèce et la Suède, qui entretiennent des relations orageuses avec Ankara, ont annoncé leur soutien. La Suède a notamment annoncé un don d’environ 650 000 dollars à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à destination de la Turquie et de la Syrie.

L’Allemagne a annoncé mardi le départ dans l’après-midi pour Adana, en Turquie, d’une équipe de recherche et de sauvetage de l’Agence fédérale allemande pour le secours technique (THW), composée de 50 sauveteurs et de matériel.

Pour la France, 139 secouristes de la Sécurité civile doivent se rendre en Turquie, les Français envisageant d’aller en particulier à Kahramanmaras, épicentre de la première secousse.

Italie, Hongrie, Pologne et Espagne ont dit vouloir mettre des équipes de secouristes à disposition, cette dernière annonçant l’envoi « des effectifs et des drones » à Malatya, où se trouve le centre d’aide internationale.

États-Unis

Deux détachements américains de 79 secouristes ont été annoncés par la Maison-Blanche, après que Joe Biden a déclaré sur Twitter avoir demandé à ses services de « fournir toute l’aide nécessaire, quelle qu’elle soit ».

Chine

Pékin a annoncé mardi l’envoi d’une aide de 5,9 millions de dollars, incluant des secouristes spécialisés en milieu urbain, des équipes médicales et du matériel d’urgence, selon un média d’État.

Maghreb

Le Maghreb s’est aussi mobilisé avec, pour l’Algérie, l’envoi de 17 tonnes de matériel d’intervention ainsi qu’un « premier groupe de 89 agents spécialisés dans la gestion des risques majeurs » envoyé dès lundi en Turquie, selon le colonel Farouk Achour, un responsable de la Protection civile algérienne.

Alger a aussi envoyé dans la nuit de lundi à mardi 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie où une équipe de la protection civile algérienne constituée de 86 secouristes s’est rendue dans la nuit, a déclaré le ministre algérien de l’Intérieur, Brahim Merad, cité par la presse.

Tunis a mis à disposition 14 tonnes de couvertures et de produits alimentaires, dont du lait pour les bébés, tandis que le premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a ordonné l’envoi « immédiat » d’une équipe de recherche et sauvetage, composée de 55 secouristes, appartenant à la protection civile, au génie militaire et de cinq chiens.

Liban

Beyrouth a ouvert son espace aérien et ses ports, exonérant de frais et taxes les compagnies de transport aérien et maritime arrivant à des fins humanitaires, selon le ministre libanais des Travaux publics. Un régiment de l’armée libanaise, et des équipes de secouristes, notamment de la Croix-Rouge libanaise devaient se rendre Syrie.

Pays du Golfe

Le Qatar a annoncé l’établissement d’un « hôpital de campagne » et l’envoi « d’équipes de recherches et de secours » en Turquie. Idem pour les Émirats arabes unis, qui envoient en outre une équipe de ce type une « aide d’urgence » en Syrie, et ont annoncé dans la soirée une aide humanitaire de 13,6 millions de dollars pour ce pays.

Royaume-Uni/Irlande

Le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, a annoncé dès lundi une « aide immédiate » avec l’envoi de 76 secouristes, de matériel et de chiens en Turquie, et Dublin a promis une aide humanitaire de deux millions d’euros.

Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays, en conflit avec la Russie, était « prêt à fournir l’aide nécessaire » à la Turquie. Et même « un grand groupe de secouristes », a précisé son chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba.

Russie

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé l’envoi de « secouristes » en Turquie et en Syrie. En Syrie, 300 militaires russes stationnés dans le pays ont commencé à aider au déblaiement des décombres, a indiqué l’armée russe.

Inde

L’Inde a décidé d’envoyer « immédiatement » des « équipes de recherches, de secours et médicales, ainsi que du matériel de secours », ont annoncé les autorités.

Japon

Le Japon va envoyer une « équipe de secours en cas de catastrophe », afin de « répondre aux besoins humanitaires », selon un communiqué officiel de Tokyo.

Israël

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a « ordonné à toutes les autorités de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale et des secours », selon un communiqué.

Iran

Téhéran a envoyé lundi à Damas un avion transportant 45 tonnes d’aide, notamment couvertures, tentes, médicaments et des vivres, entre autres, selon l’agence officielle syrienne Sana.

Irak

Deux avions en provenance d’Irak sont arrivés à Damas, transportant chacun 70 tonnes de vivres, couvertures et fournitures médicales, entre autres, selon l’agence officielle syrienne Sana.

Bagdad a ouvert un corridor aérien spécifique à l’aide humanitaire et enverra mercredi du carburant, selon un responsable de la diplomatie irakienne.

Jordanie

Amman a apprêté ses premiers avions de secours de l’armée de l’air jordanienne, à leur bord, matériel médical et logistique ainsi qu’une équipe de secours comprenant 99 secouristes et cinq médecins des services médicaux royaux, selon le journal progouvernemental Al-Watan.