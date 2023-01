Guerre en Ukraine

Kyiv et Moscou demandent l’intervention humanitaire d’Erdogan

(Ankara) Les médiateurs des droits de la personne ukrainien et russe ont demandé l’intervention de la Turquie concernant un « couloir humanitaire » et l’échange d’une quarantaine de prisonniers des deux pays, lors d’une rencontre mardi et mercredi à Ankara.