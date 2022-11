(Londres) Au cœur d’une querelle familiale, un milliardaire britannique octogénaire souffrant de démence s’est retrouvé privé de soins adéquats, poussant un juge à envisager un placement en maison de retraite publique, a-t-on appris vendredi après que la justice a accepté que les noms au centre de l’affaire soient révélés.

Agence France-Presse

L’affaire concerne Srichand Hinduja, qui a 86 ans est l’aîné de la famille la plus riche du Royaume-Uni. La fortune familiale dépasse les 28 milliards de livres selon le classement 2022 du Sunday Times.

Souffrant de démence, M. Hinduja a été admis à l’hôpital en mars 2021, mais quand sa santé s’est améliorée, sa famille a été incapable de trouver une solution pour le loger et lui fournir des soins malgré « l’étendue extraordinaire de leurs moyens financiers », a déploré le juge Justice Hayden dans un compte-rendu d’audience dont les détails ont émergé vendredi.

Soulignant que M. Hinduja avait été « marginalisé » par sa famille, le juge a indiqué qu’il avait « considéré l’opportunité de le placer dans une maison de retraite publique ».

Pour le juge Hayden, « la vulnérabilité de Srichand est à la fois alarmante et profondément triste ». « On m’a dit qu’il était un homme aimé et respecté. Ce n’est pas ce qui lui arrive. Il n’a pas été respecté » dans cette affaire.

Dans les affaires impliquant des personnes dont la santé mentale empêche de prendre des décisions par eux mêmes, les noms des protagonistes ne sont en général pas rendus publics mais la cour d’appel a fait une exception à la demande de journalistes qui avaient souligné l’intérêt public de l’affaire.

La famille Hinduja, et notamment les deux frères Srichand et Gopichand, sont à la tête du conglomérat international Hinduja Group qui a des entreprises notamment dans la banque, la finance et la santé et emploie plus de 150 000 personnes à travers le monde.

L’entente familiale a éclaté après un litige concernant une banque en Suisse. Le conflit a ensuite continué après que Srichand Hinduja est tombé malade, donnant procuration à ses filles pour gérer ses affaires.

Si l’affaire n’est pas encore résolue, la famille a assuré au juge Hayden qu’ils s’étaient accordés sur des « conditions générales » pour mettre fin à « tous les litiges »

Les deux filles de Srichand Hinduja ont accepté d’abandonner leur procuration donnée par leur père après des « conflits d’intérêts flagrants » selon le juge, qui affirme avoir nommé une personne tiers pour gérer les affaires de l’octogénaire.