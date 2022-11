Un hôpital exsangue à Izioum après des mois d’occupation russe

(Izioum) Pendant six mois d’occupation russe et huit mois de combats quotidiens, l’hôpital d’Izioum, dans l’est de l’Ukraine, n’a jamais cessé de fonctionner pour les civils, opérant les blessés au sous-sol dans la plus grande précarité, et stockant les morts en attendant la libération.