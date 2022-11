(Londres) Le gouvernement britannique a annoncé dimanche qu’un jour férié serait observé au Royaume-Uni pour marquer le couronnement du roi Charles III en mai, huit mois après le décès de la reine Élisabeth II.

Agence France-Presse

Le jour férié sera observé le lundi 8 mai, deux jours après la cérémonie organisée à l’abbaye de Westminster, a précisé Downing Street dans un communiqué.

« Le couronnement d’un nouveau monarque est un moment unique pour notre pays », a déclaré le premier ministre Rishi Sunak, cité dans le communiqué, disant espérer que la population « rende hommage au roi Charles III en participant à des évènements aux niveaux local et national dans tout le pays ».

Un jour férié avait déjà été observé pour le couronnement d’Élisabeth II le 2 juin 1953 ainsi que pour ses funérailles le 19 septembre dernier.

Le palais de Buckingham avait annoncé une cérémonie « tournée vers l’avenir, tout en étant enracinée dans la longue tradition et la pompe de la monarchie ».

Selon la presse britannique, le couronnement sera, conformément au souhait de Charles III d’une monarchie resserrée et dans un contexte de crise économique, plus court et moins dispendieux que celui de sa mère. Ce dernier avait duré plus de trois heures, devant 8251 invités massés dans l’Abbaye.