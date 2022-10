L’Allemagne, qui pilote cette initiative, a rallié le Royaume-Uni, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la Slovénie et la Roumanie.

(Bruxelles) Quatorze pays membres de l’OTAN se sont associés jeudi à l’Allemagne pour l’acquisition en commun de matériels de défense antiaérienne et antimissile dans le cadre d’une initiative baptisée « bouclier du ciel européen ».

Ce projet, présenté cet été par le chancelier allemand Olaf Scholz, vise en particulier à favoriser l’achat de systèmes Iris-T et Patriot, a expliqué la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht.

L’Allemagne pilote cette initiative et a rallié le Royaume-Uni, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la Slovénie et la Roumanie.

Tous ces pays sont signataires de la lettre d’intention transmise à l’OTAN pendant la réunion des ministres de la Défense de l’Alliance.

La Finlande, candidate à l’adhésion, s’est associée au projet.

« Les nouveaux moyens, totalement interopérables et intégrés de façon transparente dans la défense aérienne et antimissile de l’OTAN, renforceront considérablement notre capacité à défendre l’Alliance contre toutes les menaces aériennes et antimissiles », a commenté le secrétaire général adjoint de l’OTAN Mircea Geoană dans un communiqué.

« Cet engagement est encore plus crucial aujourd’hui, alors que nous assistons aux attaques de missiles impitoyables et aveugles de la Russie en Ukraine, qui tuent des civils et détruisent des infrastructures essentielles », a-t-il souligné.

« C’est une très bonne initiative. L’OTAN a besoin de systèmes de défense antiaérienne, antimissile et antidrones », a-t-on commenté de source française.

La France ne s’est pas associée à cette initiative. Son système de défense sol-air de moyenne portée « MAMBA » est déjà pleinement intégré dans la chaîne de contrôle du commandement aérien allié de l’OTAN.

Il assure la défense du ciel et la protection des unités françaises déployées en Roumanie dans le cadre du renforcement de la défense de l’OTAN sur le flanc est de l’Alliance.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a rencontré jeudi matin à l’OTAN son homologue ukrainien Oleksii Reznikov pour un entretien consacré à l’évaluation des besoins des forces armées ukrainiennes.

La France a constitué un fonds doté de 100 millions pour les achats d’armements français par l’Ukraine et a officialisé l’envoi de six canons Caesar, portant la dotation à 24.

« Il s’agit d’un paquet complet : l’armement, les munitions, le carburant et la formation des militaires à son utilisation », a-t-on précisé de source française.

Les Ukrainiens ont déjà utilisé l’argent du fonds français pour commander des ponts flottants afin de recouvrer la capacité de mener des contre-offensives, a-t-on souligné.

« On colle aux besoins des Ukrainiens et tout ce qu’on a promis, on le livre », a insisté l’entourage de Sébastien Lecornu.