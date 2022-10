(Ottawa) Quatre-vingt-trois frappes de missiles. Dix-sept attaques de drones kamikazes de fabrication iranienne. Une autre démonstration de l’horreur que sème Moscou en Ukraine, condamne l’ambassadrice de Kyiv à Ottawa, Yulia Kovaliv, qui implore à nouveau les alliés occidentaux de renflouer les réserves militaires ukrainiennes.

Mélanie Marquis La Presse

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Nous avons besoin, en particulier, de systèmes de défense aérienne et de systèmes de défense antimissile. Avec ce que [Vladimir] Poutine a fait aujourd’hui, nous avons besoin de davantage de soutien », tranche la diplomate dans un entretien accordé lundi depuis les bureaux de l’ambassade ukrainienne.

Cette requête s’adresse à tous les partenaires de l’Ukraine, pas précisément à Ottawa, qui gratte ses fonds de tiroirs militaires. Que ce soit en aide financière, humanitaire ou militaire, l’important, c’est la coordination entre partenaires – et il y a urgence, car le Kremlin vise des infrastructures énergétiques à l’approche de l’hiver, plaide-t-elle.

« Nous avons prouvé que nous étions capables de libérer des territoires occupés et de sauver les gens », ajoute l’ambassadrice Kovaliv. Trois fois plutôt qu’une, l’envoyée du président Volodymyr Zelensky refuse de dire si l’Ukraine est derrière l’explosion sur le pont de Crimée, une attaque taxée de « terroriste » par le président Poutine.

Car ce dernier n’a pas besoin de cela pour frapper son voisin, signale-t-elle. « Ils utilisent n’importe quoi comme prétexte pour l’escalade. Ils manipulent et ils désinforment pour justifier leurs attaques horribles. Alors ce n’est pas un sujet sur lequel je veux spéculer », s’anime l’ambassadrice sur Zoom.

PHOTO VLADYSLAV MUSIIENKO, REUTERS Ces résidants de Kyiv font partie des 64 blessés répertoriés par les services d’urgence lors des attaques matinales perpétrées à travers l’Ukraine.

La cheffe de mission de Kyiv estime par ailleurs qu’il est « grand temps de désigner la Russie comme un État terroriste ». Tarder à le faire ou tenter d’apaiser la Russie contribuerait à « alimenter la cruauté de Poutine », a-t-elle affirmé avant de prendre le chemin de l’ambassade de Moscou à Ottawa, où un autre rassemblement contre l’invasion russe se tenait en fin d’après-midi, lundi.

Échange Trudeau-Zelensky

À l’instar de plusieurs autres dirigeants internationaux, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky dans la foulée de ce qu’il a qualifié sur Twitter d’attaques « inacceptables » contre des civils.

Ces « actes répréhensibles », a-t-il tranché, « ne font que renforcer notre détermination », et « nous sommes résolus à demander des comptes au régime russe et à soutenir l’Ukraine, y compris avec une aide militaire soutenue ».

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a tenu des propos similaires sur Twitter, lundi matin, assurant que le Canada allait « tenir la Russie responsable » pour les attaques sur des infrastructures civiles ukrainiennes.

« C’est choquant et horrifiant. Cibler des civils est un crime de guerre », a-t-elle ajouté plus tard, indiquant avoir discuté avec son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba. Ce dernier a déclaré sur la même plateforme que la ministre canadienne l’avait « assuré que la réponse aux attaques barbares de la Russie serait un soutien concret encore plus résolu pour l’Ukraine ».

Au cabinet de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, on est demeuré vague quant à la nature de cet éventuel appui supplémentaire. « Nous sommes en train d’identifier une variété d’options pour continuer à fournir à l’Ukraine une assistance militaire multiforme », a écrit lundi dans un courriel son attaché de presse, Daniel Minden.

Depuis février 2022, le Canada s’est engagé à accorder ou a versé 626 millions en aide pour l’Ukraine. Le gouvernement Trudeau devrait présenter plus tard cet automne une mise à jour économique et budgétaire, et il faudra donc surveiller s’il bonifie son aide à l’Ukraine.

Le président de l’Ukraine a exhorté les pays membres du G7 à se réunir d’urgence afin de discuter des prochaines étapes. Le chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays assure la présidence rotative du groupe, a accédé à cette demande, selon ce qu’il a écrit sur Twitter.