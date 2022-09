Guerre en Ukraine, jour 216

Les prorusses revendiquent la victoire du « oui » dans leurs quatre référendums

(Kyiv) Les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Louhansk et Donetsk ont revendiqué mardi la victoire du « oui » en faveur d’une annexion par la Russie, lors des « référendums » d’annexion organisés par Moscou et dénoncés par Kyiv et ses soutiens occidentaux.