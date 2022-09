(Londres) Les funérailles de la reine Élisabeth II, qui s'est éteinte jeudi en Écosse, auront lieu le lundi 19 septembre à Londres, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

Agence France-Presse

Des dirigeants du monde entier sont attendus pour ces funérailles qui auront lieu à l’abbaye de Westminster à 11 h (6 h, HE). Le roi Charles III, son fils qui lui a succédé, a déclaré un jour férié au Royaume-Uni pour l’occasion.

La dépouille d’Élisabeth II se trouve actuellement dans la salle de bal du château de Balmoral, en Écosse, où elle a rendu son dernier souffle.

Elle sera ensuite transférée au palais d’Holyroodhouse et à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg, avant d’être acheminée mardi vers Londres où elle sera publiquement exposée pendant quatre jours à Westminster Hall, la plus vieille section des Chambres du Parlement, après une procession dans les rues de Londres.

Le 19 septembre, à 10 h 44, le cercueil partira du palais de Westminster jusqu’à l’abbaye de Westminster, où le service funéraire aura lieu, a précisé le palais de Buckingham.

À l’issue du service, le cercueil partira en procession de l’abbaye de Westminster jusqu’à l’Arche de Wellington, puis il sera emmené jusqu’à Windsor.

Et une fois arrivée à Windsor, il y aura encore une procession du corbillard jusqu’à la chapelle Saint-George, indique le palais dans son communiqué.

La cérémonie du 19 septembre devrait attirer des millions de visiteurs, ainsi que des personnalités du monde entier qui assisteront aux obsèques, un défi logistique et sécuritaire pour les forces de l’ordre britanniques.

Parmi les invités attendus, les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que de nombreux dirigeants des ex-colonies britanniques.

Hommage du prince William

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, REUTERS Le prince William aux côtés de sa conjointe, Catherine, Princesse de Galles et le prince Harry accompagné de sa conjointe Meghan, Duchesse de Sussex

Le prince William, héritier du trône, a rendu un hommage émouvant samedi à sa grande-mère la reine Élisabeth, et promis de soutenir son père, le roi Charles III, « de toutes les manières possibles ».

Saluant dans un communiqué « une dirigeante extraordinaire dont l’engagement envers le pays, les royaumes et le Commonwealth était absolu », il a aussi dit sa tristesse d’avoir perdu sa grand-mère, dont il était très proche.

« Ma grand-mère a dit que le chagrin était le prix à payer pour l’amour. Toute la tristesse que nous ressentirons dans les semaines à venir témoignera de l’amour que nous portions à notre reine extraordinaire. J’honorerai sa mémoire en soutenant mon père, le roi, de toutes les manières possibles », a déclaré le prince, fils aîné du Charles III qui lui a attribué vendredi le titre de Prince de Galles.

« Bien que je pleure sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant », a-t-il ajouté, soulignant qu’il avait bénéficié de « sa sagesse et de son réconfort » pendant 40 ans.

« Ma femme a bénéficié de ses conseils et de son soutien pendant vingt ans. Mes trois enfants ont pu passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie ».

« Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour allait venir, mais il va me falloir du temps pour m’habituer à la réalité de la vie sans Mamie », a ajouté le prince.