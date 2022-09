(Londres) Nouvelle étape vers le changement de régime à Buckingham Palace. Au terme d’une réunion du Conseil d’accession, samedi au palais Saint-James, Charles III a été officiellement proclamé nouveau roi du Royaume-Uni, autour de 10 h heure locale.

« Le prince Charles Philip Arthur George est maintenant, par la mort de notre dame souveraine d’heureuse mémoire, devenu notre Charles III… God save the King (Que Dieu garde le Roi) «, a déclaré le Conseil, d’un ton très solennel.

Charles III, 73 ans, a ensuite prêté serment. « Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion […] Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis », a-t-il déclaré, vêtu du même costume sombre que la veille, lors de son adresse à la nation.

Un aréopage de personnalités issues du monde religieux et politique britannique assistaient à cette cérémonie historique, la première depuis 70 ans. Du lot, une demi-douzaine d’anciens premiers ministres (Tony Blair, John Major, Teresa May, David Cameron, Boris Johnson), plusieurs députés, le maire de Londres Sadiq Khan, ainsi que le prince William.

Pour la première fois de l’Histoire, cet évènement était télévisé, donnant à voir un rituel ancien jusqu’ici inaccessible et accentuant l’image de proximité que semble vouloir cultiver le nouveau roi depuis la mort de la reine.

Vendredi, après avoir serré les mains de ses sujets à l’entrée de Buckingham Palace, Charles III est entré à pied dans la résidence, accompagné de la nouvelle reine consort. Un geste d’humilité fort remarqué, qui n’a pas manqué de séduire les Britanniques, qui espèrent s’identifier au fils comme ils s’identifiaient à la mère.

Charles n’est certes pas une figure aussi consensuelle qu’Élisabeth. Son franc-parler et son absence de neutralité politique ont parfois divisé l’opinion. La cicatrice Diana demeure également sensible, et plusieurs lui en veulent encore pour cette erreur de parcours.

Sans doute ne sera-t-il jamais une vedette comme le fut sa maman. Mais on sent dans la population une véritable envie de donner une chance au coureur.

C’est du moins ce qui ressortait samedi sur King’s Road, en plein cœur du quartier Chelsea à Londres.

« Ça ne sera pas facile de remplacer la reine Élisabeth. C’était une icône. Mais je pense qu’il peut le faire à sa manière », croit Justin Fahey, 52 ans.

« Je me sens triste pour lui. La courbe sera très à pic et les gens l’attendent au tournant. Mais les critères d’appréciation sont irréalistes, malheureusement », ajoute de son côté Peter Sobchack, 45 ans.

Dans tous les cas, on soulignait le « bon cœur » de l’homme et le peu de temps qu’il aura pour laisser sa marque, dans un monde où la monarchie pourrait être appelée à occuper beaucoup moins d’espace que par le passé.

La proclamation du nouveau roi a été relue quelques minutes après la cérémonie du Conseil privé, au balcon du Palais Saint-James, puis à nouveau à midi pile, devant le Royal Exchange, au cœur du quartier financier de la City. Le roi Charles devait ensuite se rendre à Westminster pour rencontrer les députés, qui lui auront précédemment prêté allégeance, sous la gouverne de la nouvelle première ministre Liz Truss et du chef de l’opposition Keir Starmer.

Le couronnement est pour sa part prévu dans quelques semaines, voire quelques mois, à une date qui reste à être fixée.