Les spéculations vont bon train autour d’un possible échange de prisonniers pour obtenir la libération des deux citoyens américains détenus par Moscou.

(Washington) Joe Biden a appelé vendredi Elizabeth Whelan, la sœur de Paul Whelan, un Américain condamné à 16 ans de prison en Russie pour espionnage et qui clame son innocence, a fait savoir la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Le président américain lui a redit « qu’il s’engageait à ramener Paul à la maison aussi vite que possible », et que le gouvernement américain « poursuivait ses efforts pour obtenir la libération de Paul ainsi que de Brittney Griner et de tous les Américains otages ou incarcérés à tort dans le monde », a déclaré un responsable de l’exécutif américain.

La championne de basket Brittney Griner a plaidé coupable jeudi de contrebande de drogue.

Le procès de la sportive, emprisonnée en Russie depuis février après avoir été arrêtée en possession d’un liquide de vapoteuse à base de cannabis, est suivi de près par Joe Biden, qui a fait de sa libération une « priorité ».

PHOTO EVGENIA NOVOZHENINA, ARCHIVES REUTERS Brittney Griner

Et ce à un moment de tension extrême entre les États-Unis et la Russie, depuis l’invasion de l’Ukraine.

Le cas de Brittney Griner a ravivé l’attention médiatique autour de Paul Whelan, ancien responsable de la sécurité d’une entreprise de pièces automobiles, détenu depuis 2018.

Les spéculations vont bon train autour d’un possible échange de prisonniers pour obtenir la libération de ces deux citoyens américains.

Washington et Moscou avaient renoué en avril avec cette pratique évocatrice de la Guerre froide : l’ancien Marine américain Trevor Reed avait alors été échangé contre Konstantin Yaroshenko, un pilote reconnu coupable de trafic de drogue et emprisonné aux États-Unis.