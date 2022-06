PHOTO JANE BARLOW, ASSOCIATED PRESS

Souriante, en tenue bleu tendre et s’appuyant sur une canne, la reine a été photographiée au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, à l’occasion de la cérémonie « de remise des clés », durant laquelle la monarque se voit traditionnellement remettre les clés de la ville et est accueillie dans son « ancien et héréditaire royaume d’Écosse ».