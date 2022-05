Photo Lalo R. Villar, Associated Press

(Sanxenxo) En exil depuis près de deux ans aux Émirats arabes unis après des accusations de malversations, l’ex-roi Juan Carlos Ier est arrivé jeudi soir en Espagne, où cette première visite de quelques jours suscite beaucoup de critiques.

Anahí ARADAS, avec Mathieu GORSE à Madrid Agence France-Presse

L’avion de l’ancien monarque, un jet privé parti d’Abou Dabi, a atterri peu après 19 h (13 h HAE) dans le petit aéroport de Vigo, en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, et Juan Carlos Ier en est lentement descendu à l’aide d’une canne, avant d’être accueilli sur le tarmac par sa fille aînée, l’infante Elena, a constaté une journaliste de l’AFP.

De nombreux médias et curieux avaient fait le déplacement pour tenter d’apercevoir derrière les grillages de l’aéroport l’ex-roi, âgé de 84 ans, qui n’a pas remis les pieds en Espagne depuis août 2020 et dont le retour a fait couler beaucoup d’encre.

Vêtu d’une veste bleu marine et d’un pantalon beige, Juan Carlos Ier s’est ensuite rendu jusqu’à Sanxenxo, où il assistera ce week-end à une régate à laquelle participera le « Bribon », voilier avec lequel il a été champion du monde en 2017.

À son arrivée dans la ville, l’ancien souverain a salué depuis la voiture la foule rassemblée devant la maison où il sera hébergé, et levé le pouce vers le ciel pour signifier qu’il allait bien.

Si Juan Carlos Ier a vu les enquêtes judiciaires le visant être classées en mars, les révélations sur l’origine opaque de sa fortune ont définitivement sapé l’image de cette figure adulée pendant des décennies pour avoir mené la transition démocratique de l’Espagne après la mort du dictateur Franco en 1975.

« Les informations que nous avons eues ces dernières années » sur Juan Carlos « sont très inquiétantes […] pour l’institution (monarchique) » et « je crois qu’il devra donner des explications sans aucun doute », a insisté jeudi la ministre de l’Économie et numéro deux du gouvernement, Nadia Calviño, sur la radio Cadena Ser.

Il fera ensuite le déplacement lundi à Madrid pour voir notamment son fils, le roi Felipe VI, et son épouse Sofia, avant de repartir le jour même à Abou Dabi « où il a établi sa résidence de façon permanente et stable », a insisté mercredi soir le palais.

Avant d’assurer que Juan Carlos, qui compte désormais revenir « régulièrement en Espagne » pour voir « sa famille et ses amis », logera toujours « dans un lieu de résidence privé ».

Le gouvernement opposé à un séjour au palais

Selon les médias espagnols, le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez était, en effet, farouchement opposé au fait qu’il puisse être hébergé au palais de la Zarzuela, résidence officielle du souverain, qui est le chef de l’État.

Membre de la coalition au pouvoir, le parti de gauche radicale Podemos a tiré à boulets rouges sur l’ancien souverain.

« Toute personne revenant dans notre pays avec l’historique du roi Juan Carlos Ier serait interpellé à la frontière et déféré devant la justice », a-t-il dénoncé jeudi sur Twitter.

À droite, le chef du Parti Populaire Alberto Núñez Feijóo a en revanche défendu le « droit » de Juan Carlos à « revenir en Espagne » alors que la justice a classé ses enquêtes.

Nombre d’habitants de Sanxenxo pensaient la même chose. « Il a fait de bonnes choses et je pense qu’il doit revenir auprès de sa famille », a déclaré à l’AFP Ester del Río, 54 ans.

L’ex-roi, qui a abdiqué en 2014 sur fond de scandales, avait quitté l’Espagne en août 2020 pour Abou Dabi après des révélations de plus en plus compromettantes sur son train de vie et l’origine opaque de sa fortune.

Il avait alors expliqué vouloir « faciliter » à Felipe VI « l’exercice » de ses fonctions devant « les conséquences publiques de certains évènements passés de (sa) vie privée ».

Ne pouvant le poursuivre « en raison de l’insuffisance d’indices incriminants, de la prescription des délits et de l’immunité » dont il bénéficiait en tant que chef d’État jusqu’en 2014, le parquet espagnol avait classé en mars les trois enquêtes le visant pour des soupçons de corruption ou de blanchiment.

Il avait toutefois mis en avant les « irrégularités fiscales » dont l’ancien roi s’était rendu coupable et qui l’ont amené à procéder à deux régularisations fiscales pour plus de 5 millions d’euros.

« Trouble »

« Il n’y a pas de raison juridique empêchant l’ancien roi de se rendre en Espagne, mais il existe un flot de raisons éthiques expliquant le trouble provoqué par l’annonce de son voyage », a souligné dans un éditorial El Pais, le premier quotidien généraliste du pays.

Tentant de redorer le blason de la monarchie espagnole depuis son accession au trône en 2014, Felipe VI a pris ses distances avec son père.

Il a ainsi décidé en mars 2020 de renoncer à l’héritage de son père et de lui retirer son allocation annuelle de près de 200 000 euros.