Photo Szilard Koszticsak, Associated Press

(Budapest) Le premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a dénoncé lundi le « suicide » de l’Occident et rappelé sa « ligne rouge » concernant les sanctions envers la Russie, lors de sa cérémonie d’investiture devant le Parlement.

Agence France-Presse

Une « vague suicidaire » agite « le monde occidental » qui « expérimente le programme de grand remplacement », a déclaré le chef du gouvernement de 58 ans, en référence à une théorie complotiste popularisée par l’extrême droite arguant que les élites organiseraient le remplacement des populations européennes par des immigrés extra-européens.

Ce « programme veut remplacer les enfants chrétiens en voie de disparition par des migrants d’autres civilisations » et « je vois de la même manière la folie » des théories du genre, a-t-il ajouté.

Large vainqueur des législatives début avril, il avait auparavant prêté serment pour un quatrième mandat consécutif après avoir été réélu par 133 voix sur les 199 que compte le Parlement.

Viktor Orban a présenté la Hongrie, « havre de bon sens » où avoir « la bénédiction de Dieu reste important », comme « le dernier bastion avec la Pologne de l’Occident chrétien conservateur », alors que « l’UE a baissé les bras ».

Deux partis de l’opposition ont quitté l’hémicycle, qualifiant le nouveau gouvernement « d’illégitime », après 12 années d’édification d’un État « illibéral » selon les termes de M. Orban, les organisations internationales fustigeant pour leur part une « dérive autoritaire ».

Alors que la grogne monte dans l’UE contre le blocage par Budapest du projet d’embargo pétrolier, M. Orban, qui s’était rapproché ces dernières années du président russe Vladimir Poutine, a rappelé que « menacer la sécurité énergétique » restait « une ligne rouge » à ne pas franchir.

La Hongrie rejette le sixième paquet de sanctions faute de garanties sur le maintien de son approvisionnement, et a chiffré lundi à entre 15 et 18 milliards d’euros le coût d’un arrêt des achats de pétrole russe.

Malgré cette discorde, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen l’a « félicité » sur Twitter pour sa « réélection », disant avoir « hâte d’aborder collectivement avec succès les défis sans précédent » auxquels l’Union européenne (UE) est confrontée.

Le doyen des dirigeants de l’UE a de son côté réitéré son souhait de voir son pays « rester membre de l’UE dans la décennie qui vient ».

Il a aussi jugé que l’appartenance de la Hongrie à l’OTAN était « une question existentielle », tout en regrettant l’escalade actuelle concernant son voisin ukrainien.

« Les Russes ont lancé une soi-disant opération militaire et les États-Unis ont décidé de financer l’Ukraine avec du matériel et des équipements militaires illimités, ce qui a conduit à la pire combinaison possible », a-t-il estimé.