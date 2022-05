(Kyiv) Mission accomplie à Marioupol : les derniers civils vulnérables coincés dans le complexe sidérurgique Azovstal ont été évacués, mettant fin à une opération hautement périlleuse, et qui semblait il y a quelques jours encore vouée à l’échec. Partout au pays, l’approche des célébrations russes du 9-Mai fait craindre une nouvelle offensive.

Léa Carrier La Presse

Les derniers civils évacués d’Azovstal

En l’espace d’une semaine, plus de 500 civils ont pu sortir des décombres du site industriel où ils avaient trouvé refuge voilà plus d’un mois, estime Kyiv. Seulement vendredi, 50 personnes ont pu quitter Azovstal, sous la protection de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge, qui supervisaient cette opération risquée.

« L’ordre du président [Volodymyr Zelensky] a été exécuté : toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées ont été évacués d’Azovstal. Cette partie de la mission humanitaire à Marioupol est accomplie », a annoncé samedi la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

Mais la bataille pour la ville portuaire est loin d’être gagnée : le ministère de la Défense de l’Ukraine a affirmé que « l’ennemi n’arrêtait pas son offensive », « bloquant » toujours les soldats retranchés à Azovstal.

De vives craintes à l’approche du 9-Mai

Et l’offensive pourrait reprendre de plus belle, craignent les autorités ukrainiennes, à la veille des célébrations russes du 9-Mai, qui commémore la chute du régime nazi en Allemagne, en mai 1945.

« L’ennemi cherche à achever les défenseurs d’Azovstal, il essaie de faire cela avant le 9 mai pour faire un cadeau à Vladimir Poutine », a mis en garde Oleksiï Arestovytch, conseiller du président Volodymyr Zelensky.

PHOTO YURI KADOBNOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Des chasseurs à réaction russes survolent la Place Rouge lors de la répétition générale du défilé militaire du Jour de la Victoire dans le centre de Moscou, en Russie.

La Russie effectuait samedi les dernières répétitions avant son traditionnel défilé militaire du 9-Mai à Moscou. En pleine campagne d’Ukraine, le défilé sera aussi l’occasion d’une démonstration de force.

Plusieurs villes ukrainiennes se préparent d’ailleurs à une intensification des attaques russes et les autorités locales exhortent les habitants à rester vigilants.

« S’il vous plaît, n’ignorez pas les alertes aériennes et gagnez immédiatement les abris, le risque de bombardements est très probable dans toutes les régions d’Ukraine », a prévenu vendredi le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

À Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, les forces ukrainiennes ont consolidé leurs défenses en prévision d’une éventuelle intensification des attaques russes. D’après l’Institut américain d’étude de la guerre, la contre-offensive ukrainienne a pris de l’ampleur avec la prise de plusieurs positions russes autour de la ville, cible clé de la campagne russe.

PHOTO SERHII NUZHNENKO, REUTERS Militaire ukrainien dans la région de Kharkiv

« Les forces ukrainiennes regagnent du terrain le long d’un large arc autour de Kharkiv et ne se concentrent plus sur une poussée limitée, faisant preuve d’une capacité à lancer des opérations offensives à plus grande échelle que jusqu’à présent dans cette guerre », a expliqué l’Institut.

L’Ukraine coule un navire russe

À une centaine de kilomètres au large de la ville portuaire d’Odessa, non loin de la minuscule île des Serpents en mer Noire, un navire de débarquement russe a été détruit par la marine ukrainienne, a-t-elle assuré samedi.

Un drone de combat Bayraktar TB2, mis au point en Turquie, « a touché un navire de débarquement du projet 11 770 Serna ainsi que deux systèmes de missiles sol-air de type Tor », a indiqué sur Facebook la marine ukrainienne, sans préciser la date.

Le navire en question, faisant 26 mètres de long et armé de mitrailleuses et de lance-missiles, est conçu pour le débarquement de véhicules de combat, ainsi que d’unités d’assaut. Moscou n’a pas confirmé l’information.

Pas de « preuves » que la Russie envisage l’arme nucléaire

Selon la CIA, le président russe Vladimir Poutine est déterminé à poursuivre la guerre en Ukraine, mais rien n’indique qu’il envisage d’utiliser l’arme nucléaire dans le conflit.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Le président Vladimir Poutine

Malgré la résistance ukrainienne, Vladimir Poutine est « dans un état d’esprit tel qu’il ne pense pas pouvoir se permettre de perdre » et pense « que redoubler d’efforts lui permettra de progresser », a affirmé samedi le directeur de la principale agence de renseignement américaine, Bill Burns.

Néanmoins, la CIA ne voit pas, du moins à ce stade, « de preuves concrètes montrant que la Russie prépare le déploiement ou même l’utilisation potentielle d’armes nucléaires tactiques ».

Mais l’agence entend suivre cette question de près : « Étant donné les déclarations va-t-en-guerre que […] nous avons entendues de la part des dirigeants russes, nous ne pouvons pas prendre ces possibilités à la légère », a ajouté M. Burns.

Avec l’Agence France-Presse