Deux mois de guerre en Ukraine

Des vies brisées par milliers

Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Des artistes, des journalistes ou de simples passants. Ils avaient une adresse, un chien, des rêves et des projets. Ils sont morts sous les bombes ou ont été abattus à bout portant. En deux mois, la guerre contre l’Ukraine a coûté la vie à plus de 2000 civils ukrainiens. Et le bilan pourrait s’avérer bien pire. Au 60e jour de l'offensive russe, voici le visage de quelques-unes de ces victimes.