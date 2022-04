Photos MIKHAIL KLIMENTYEV ET STEFANIE LOOS, Agence France-Presse

« La discussion avec le président Poutine a été franche, ouverte et difficile », a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer après cet entretien qui a duré un peu plus d’une heure et n’a pas donné lieu à une poignée de main, selon la presse autrichienne.