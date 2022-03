PHOTO FELIPE DANA, ASSOCIATED PRESS

Au 25e jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les négociations se poursuivent et pourraient être « proches d’un accord », selon la Turquie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de son côté, souhaite négocier directement avec Vladimir Poutine. Et malgré une certaine accalmie dimanche, la guerre se poursuit sur le terrain, touchant des civils et faisant des millions de déplacés.

Lila Dussault La Presse

Frappes et explosions

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Pour la deuxième journée de suite, la Russie a affirmé dimanche avoir utilisé des missiles hypersoniques, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l’armée ukrainienne dans la région de Mykolaïv.

Dans le nord-ouest de Kyiv, cinq personnes au moins ont été blessées quand un obus a explosé dans une cour, juste devant un immeuble résidentiel. En soirée, un centre commercial a été bombardé, faisant au moins un mort, selon le maire de la capitale.

À Marioupol, une école d’art aurait aussi été bombardée par des frappes russes, a dénoncé dimanche le président ukrainien.

Bombardements et combats

INFOGRAPHIE LA PRESSE

291

Nombre de frappes de missiles effectuées par les Russes depuis le 24 février, selon les autorités ukrainiennes

1403

Nombre de raids aériens effectués par les Russes depuis le 24 février, selon les autorités ukrainiennes

19

Nombre d’enfants, principalement orphelins, qui ont été évacués vers les régions prorusses de l’est de l’Ukraine après avoir été bloqués dans un sanatorium de Marioupol.

Avec l’Agence France-Presse