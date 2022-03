PHOTO SPUTNIK, VIA REUTERS

(Moscou) Le président de la Russie Vladimir Poutine a estimé mercredi que son opération militaire en Ukraine était un « succès », affirmant que Moscou ne laisserait pas ce pays devenir une « tête de pont » pour des « actions agressives » contre la Russie.

Agence France-Presse

Il a aussi comparé l’avalanche de sanctions et condamnations occidentales frappant la Russie, son économie, ses sportifs et son monde de la culture aux « pogroms antisémites », dénonçant un comportement « odieux » et « indécent » des Occidentaux.

« L’opération se déroule avec succès, en stricte conformité avec les plans préétablis », a déclaré M. Poutine, selon des propos retransmis à la télévision, réaffirmant ne pas avoir l’intention « d’occuper » l’Ukraine. Selon lui, l’offensive a été déclenchée parce que « toutes les options diplomatiques » avaient été « épuisées ».

« Nous n’avions tout simplement pas d’options pour résoudre le problème de manière pacifique », a poursuivi le dirigeant russe, qui a assuré avoir « toutes les raisons de croire » que des « composants d’armes biologiques » étaient en développement sur le territoire ukrainien.

Il a aussi dit ne plus pouvoir tolérer les « années d’intimidation de la population du Donbass », l’est russophone de l’Ukraine, où Kyiv est confronté depuis huit ans à des séparatistes prorusses soutenus par Moscou.

Selon M. Poutine, l’Ukraine « se préparait à un scénario violent » et le début d’une offensive ukrainienne contre le Donbass et la Crimée, territoire annexé en 2014 par Moscou, « n’était qu’une question de temps ».

« Nous n’avions pas d’autre option pour nous défendre […] nous ne permettrons pas que l’Ukraine serve de tête de pont pour des actions agressives contre la Russie », a encore dit le président.

M. Poutine a aussi estimé que l’opération en Ukraine « n’est qu’une excuse pour que l’Occident impose de nouvelles sanctions » contre la Russie, dénonçant une « stratégie consciente et à long terme » visant à « contenir et affaiblir » Moscou.

« De telles démarches […] ont toutes les caractéristiques d’une agression », a-t-il soutenu, accusant les Occidentaux de vouloir faire de la Russie « un pays faible et dépendant ».