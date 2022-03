Au quinzième jour de l’offensive, des chars russes sont arrivés à la lisière nord-est de la capitale ukrainienne. Lors de pourparlers, les ministres ukrainien et russe des Affaires étrangères n’ont pas réussi à s’entendre sur un cessez-le-feu.

Florence Morin-Martel La Presse

INFOGRAPHIE LA PRESSE Sources : Agence France-Presse, The New York Times et BBC

Frappes et explosions

INFOGRAPHIE LA PRESSE Sources : Agence France-Presse, The New York Times et BBC

80 000

Nombre d’habitants qui ont été évacués des villes assiégées de Soumy et des environs de Kyiv en deux jours, selon ce qu’a affirmé jeudi le gouvernement ukrainien

3

Nombre de personnes, dont une fillette, qui ont péri lors du bombardement mercredi d’un établissement abritant un hôpital pour enfants et une maternité, à Marioupol. Dans ce port stratégique de la mer d’Azov, dans le sud-est de l’Ukraine, une quatrième personne a été tuée lors d’un raid, jeudi matin.

71

Nombre d’enfants tués depuis le début de la guerre en Ukraine, selon Liudmyla Denisova, chargée des droits de la personne auprès du Parlement ukrainien

Convoi venu du nord, gains dans le Sud

INFOGRAPHIE LA PRESSE Sources : Agence France-Presse, The New York Times et BBC

Des chars russes sont arrivés jeudi à la lisière nord-est de Kyiv, après être déjà parvenus au nord et à l’ouest. Des images satellites montrent que des unités blindées ont été déployées dans les forêts et les villes avoisinantes, selon l’Associated Press. Dans le sud du pays, les forces russes ont fait d’importants gains récemment, dont l’encerclement de la ville de Marioupol, port stratégique de la mer d’Azov.

Gros plan sur Kyiv

INFOGRAPHIE LA PRESSE Sources : Agence France-Presse, The New York Times et BBC

Les bombardements se sont poursuivis aux alentours de Kyiv jeudi, notamment sur la ville déserte de Velyka Dymerka, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. En deux semaines, la moitié de la population de l’agglomération de Kyiv a fui, d’après le maire Vitali Klitschko.

Sources : Agence France-Presse, Associated Press, The New York Times et BBC