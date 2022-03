La Presse en Lituanie

« Nous avons joué dans ce film »

La guerre en Ukraine bouleverse les Lituaniens, dont le pays a été annexé illégalement en 1939 par l’Union soviétique, en vertu du pacte Molotov-Ribbentrop conclu entre la Russie et l’Allemagne. L’appétit expansionniste de Moscou en inquiète plus d’un à Vilnius, la capitale. Si plusieurs ont exprimé leur crainte de voir l’histoire se répéter, d’autres gardent la tête froide – et l’espoir que leur adhésion à l’OTAN, en 2004, les prémunira contre une possible offensive du Kremlin.