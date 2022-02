(Moscou) Vladimir Poutine a décidé lundi de reconnaître l’indépendance des séparatistes prorusses d’Ukraine, et a signé dans la foulée des accords « d’amitié et d’entraide » avec ces territoires. Il a aussi intimé l’Ukraine de « cesser les opérations militaires », mettant ainsi sur ce pays la responsabilité d’un éventuel conflit.

Agence France-Presse

« Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps : immédiatement reconnaître l’indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk », a dit le président russe dans une allocution télévisée.

Il a demandé au Parlement russe « d’approuver cette décision puis de ratifier les accords d’amitié et d’entraide avec les deux républiques ».

Quant à ceux qui ont pris le pouvoir à Kiev et qui le gardent, nous exigeons d’eux l’arrêt immédiat des opérations militaires, autrement toute la responsabilité de la poursuite de l’effusion de sang reposera totalement sur la conscience du régime en territoire ukrainien. Vladimir Poutine, à l’issue d’une longue allocution à la Nation.

PHOTO ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS La reconnaissance des deux territoires séparatistes russophones a été accueillie par des célébrations dans les rues de Donetsk.

Il a signé dans la foulée les accords avec les dirigeants de ces deux territoires, parrainés depuis huit ans par la Russie dans la guerre qui les opposent à Kiev. Le contenu n’a pas été dévoilé.

Une reconnaissance russe des séparatistes vient court-circuiter le processus de paix issu des accords de Minsk de 2015, signés par la Russie et l’Ukraine, sous médiation franco-allemande, et qui visaient justement un retour sous souveraineté ukrainienne de ces zones.

Cette décision ouvre la voie à un appel à l’aide à la Russie de la part de ces territoires en tant qu’États souverains et donc l’entrée de forces russes dans ces régions.

La méthode russe

Le scénario a un précédent : en 2008, le Kremlin a reconnu l’indépendance de deux « républiques » séparatistes prorusses en Géorgie, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, après une guerre éclair contre Tbilissi, ex-république soviétique qui, comme l’Ukraine, ambitionne de rejoindre l’OTAN.

Dans son discours long de 65 minutes, Vladimir Poutine a passé en revue l’histoire des relations russo-ukrainiennes depuis des siècles et exposé une thèse selon laquelle l’Ukraine est une nation créée de toute pièce à l’époque soviétique avec des territoires essentiellement pris à la Russie.

« L’Ukraine contemporaine a été entièrement et totalement crée par la Russie bolchévique et communiste », a-t-il dit, lui qui a déjà écrit un long article exposant cette idée et sa théorie selon laquelle l’Ukraine et la Russie ne sont en fait qu’un pays et qu’un peuple.

Poutine menaçant

Durant l’allocution, il est apparu visiblement remonté, voire menaçant, à l’égard des autorités ukrainiennes, accusées de s’en prendre aux Russes et russophones du pays, les accusant une fois encore d’orchestrer « un génocide qui touche quatre millions de personnes ».

PHOTO ALEXEY NIKOLSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Vladimir Poutine a signé la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, ainsi que des accords « d’amitié et d’entraide » avec ces territoires.

Il a aussi évoqué un scénario selon lequel l’Ukraine pourrait se doter de l’arme nucléaire, car elle en a, selon lui, les capacités techniques du fait de son héritage soviétique.

Puis, le maître du Kremlin a dénoncé une fois de plus les élargissements successifs de l’OTAN, que Moscou considère comme une menace.

Et selon lui, l’entrée de l’Ukraine dans l’Alliance atlantique serait « une question de temps », aggravant encore le danger qui pèse sur la Russie, car les États-Unis pourraient déployer des armes offensives en territoire ukrainien.

« Quand le niveau de la menace croît autant, la Russie a le droit d’adopter les mesures nécessaires » pour assurer sa sécurité, a-t-il martelé.

Condamnation par l’OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a condamné la reconnaissance par Moscou de l’indépendance des régions séparatistes en Ukraine et a appelé la Russie à « choisir la voie de la diplomatie ».

« Je condamne la décision de la Russie », a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué. « Les Alliés demandent instamment à la Russie, dans les termes les plus forts, de choisir la voie de la diplomatie, de renoncer immédiatement à son renforcement militaire massif en Ukraine et autour de l’Ukraine, et de retirer ses forces conformément à ses obligations et engagements internationaux ».

L’Union européenne a qualifié la reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes par Moscou de « violation flagrante du droit international » et va sanctionner « ceux qui sont impliqués » dans cette décision, ont annoncé lundi les chefs de l’UE après l’intervention du président Vladimir Poutine.

Sanctions américaines

Les États-Unis ont aussi annoncé des sanctions qui, pour le moment, visent seulement les régions séparatistes en Ukraine.

PHOTO JOSHUA ROBERTS, REUTERS Le discours à la nation russe du président Vladimir Poutine était suivi dans la salle des conférences de presse de la Maison-Blanche. On le voit se faire présenter les documents - qu'il a signés - reconnaissant les régions séparatistes de l'Ukraine comme indépendantes.

Le président Biden va « publier un décret qui interdira tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions » prorusses de Donetsk et Lougansk, a indiqué sa porte-parole, Jen Psaki.

« Que cela soit clair : ces mesures sont distinctes et s’ajouteraient aux mesures économiques rapides et sévères que nous avons préparées en coordination avec nos alliés et partenaires si la Russie venait à envahir davantage l’Ukraine », a précisé la porte-parole de Joe Biden dans un communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit s’être entretenu avec le président américain Joe Biden de la décision de Vladimir Poutine, avant une réunion d’urgence du Conseil de sécurité et de défense nationale de l’Ukraine.

Cet entretien téléphonique de 35 minutes, selon la Maison-Blanche, s’est déroulé lundi soir pendant l’allocution du président Poutine. Mais aucune des deux parties n’a donné de détails sur son contenu.

La Russie dénoncée par le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé lundi dans un communiqué considérer la décision de la Russie de reconnaître l’indépendance des territoires séparatistes ukrainiens « comme une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine ».

Elle est « incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies », a ajouté le chef de l’ONU dans son communiqué.

Le premier ministre britannique Boris Johnson avait plus tôt réagi en dénonçant lui aussi la décision russe comme « une violation flagrante de la souveraineté » du pays et une « répudiation » des accords de paix de Minsk.

« C’est clairement contraire au droit international. C’est une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité de l’Ukraine, c’est une répudiation des accords de Minsk », a déclaré Boris Johnson lors d’une conférence de presse.

« Je pense que c’est un très mauvais présage » pour la situation en Ukraine, a-t-il ajouté, y voyant « encore une indication que les choses évoluent dans la mauvaise direction en Ukraine ».

Il a précisé qu’il s’entretiendrait dans la soirée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pour Liz Truss, la reconnaissance de l’indépendance des régions prorusses met en exergue « la décision de la Russie de choisir la voie de la confrontation plutôt que le dialogue ».

« Nous coordonnerons notre réponse avec les alliés », a-t-elle ajouté sur Twitter. « Nous ne permettrons pas que la violation par la Russie des ses engagements internationaux reste impunie », a-t-elle souligné.

Boris Johnson a assuré que le Royaume-Uni continuerait à faire tout son possible pour soutenir les Ukrainiens, au moyen notamment d’un « paquet de sanctions très robuste », lequel sera déclenché dès que la Russie procédera à une « incursion » ou une « invasion » en Ukraine.

« Il devient clair que nous allons devoir commencer à exercer le plus de pression possible, parce qu’il est difficile de voir comment cette situation peut s’améliorer », a-t-il ajouté.