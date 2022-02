(Paris) Un troisième homme a été mis en examen et écroué vendredi à Paris dans un dossier de projet d’attaque au couteau d’« inspiration djihadiste » qui aurait été déjoué fin 2021, a appris l’AFP lundi de source judiciaire.

Deux hommes alors âgés de 23 ans avait été mis en examen le 3 décembre par un juge antiterroriste parisien pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et incarcérés sur une suspicion d’un projet « sérieux et imminent » d’attaque au couteau « d’inspiration djihadiste ».

La semaine dernière, un troisième homme a été placé en garde à vue dans ce dossier.

Présenté à un juge, il a été mis en examen également pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et incarcéré dans ce dossier, selon la source judiciaire.

Une source proche du dossier a indiqué à l’AFP que cet homme né en 2003 et originaire de la région d’Amiens est suspecté d’avoir mis en contact les deux premiers mis en cause, après avoir rencontré l’un dans une mosquée et le second dans des discussions sur les réseaux sociaux.

Selon deux sources proches du dossier, il était déjà incarcéré après une condamnation pour des faits d’apologie du terrorisme et avait été extrait de détention pour être interrogé.

« Il a nié avoir eu connaissance des projets des deux autres, mais son niveau de radicalité est avéré », ont indiqué ces sources.

L’une de ces sources l’a présenté comme un possible « entremetteur au sein de la jihadosphère ».

Les deux premiers hommes avaient été interpellés à Meaux (Seine-et-Marne) et au Pecq (Yvelines) le 29 novembre par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) après un renseignement faisant état d’une attaque imminente.

« Après plusieurs discussions sur le mode opératoire », les deux premiers mis en cause « se sont décidés à commettre une attaque au couteau dans la rue sur des civils et à mourir en martyr en étant tués par la police », avait relaté une source proche, évoquant « un projet sur fond d’inspiration djihadiste, concerté à deux, à la différence des précédents projets qui émanaient d’individus plus isolés ».

Il s’agissait d’attaquer des passants « autour de la période de Noël » dans des centres commerciaux, des universités ou dans la rue, selon la source judiciaire.