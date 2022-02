Sondage élections en France

Valérie Pécresse recule face à Marine Le Pen, toutes deux derrière Macron

(Paris) Valérie Pécresse perd un point en une semaine (16 %) et passe derrière Marine Le Pen, stable à 17 %, dans la course au second tour de la présidentielle, derrière Emmanuel Macron (stable à 24 %), selon le baromètre OpinionWay publié jeudi.