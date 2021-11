(Kiev) Plus d’un millier de personnes ont bloqué mercredi plusieurs rues du centre de la capitale ukrainienne pour protester contre les certificats de vaccination et les restrictions imposées par l’État visant à freiner la propagation de la COVID-19.

Yuras Karmanau Associated Press

Les manifestants, principalement des femmes et des jeunes, ne portaient pas de masques et brandissaient, devant le parlement ukrainien à Kiev, des pancartes aux slogans « Dites non aux passeports COVID » ou « Dites non au génocide COVID ». La police antiémeute n’est pas intervenue.

Les manifestants en avaient notamment contre les restrictions qui obligent maintenant les enseignants, les employés du gouvernement et d’autres travailleurs à être pleinement vaccinés avant le 8 novembre, sans quoi ils ne seront plus payés. La semaine dernière, les autorités ukrainiennes ont également commencé à exiger une preuve de vaccination, ou des résultats négatifs de tests, pour les passagers des avions, des trains et des autocars longue distance.

Ces mesures interviennent alors que l’Ukraine signale un niveau record de nouvelles infections et de décès liés au coronavirus. Les autorités ont principalement imputé cette augmentation à la réticence généralisée des Ukrainiens à se faire vacciner. Environ 17,1 % des 41 millions d’Ukrainiens sont pleinement vaccinés, soit le deuxième taux le plus bas d’Europe, après l’Arménie.

Les nouvelles restrictions gouvernementales ont par ailleurs engendré un marché noir, en plein essor, pour les certificats de vaccination contrefaits. Les faux documents se vendent pour l’équivalent de 100 à 300 $ US et il y aurait déjà une fausse version d’une application numérique gouvernementale.

Les autorités ont ouvert 1065 dossiers criminels pour distribution de faux certificats impliquant 80 médecins et 35 agences de voyages. Le Parlement a proposé de faire de l’utilisation et de la production de faux certificats une infraction pénale distincte, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison ou d’une amende d’environ 6460 $ US. Un projet de loi à cet effet a déjà été appuyé par les députés en première lecture mardi.

« L’esprit anti-vaccination disparaît rapidement aux soins intensifs, et les faux certificats ne fonctionnent pas là-bas », a déclaré le ministre de la Santé, Viktor Lyashko.

Au total, l’Ukraine a signalé 2979 086 cas de coronavirus et 69 447 décès depuis le début de la pandémie.