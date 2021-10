PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS

Le président tchèque Milos Zeman, hospitalisé, a été placé dimanche en soins intensifs, a annoncé son médecin, au lendemain des élections législatives dans son pays.

Agence France-Presse

« En ce moment, le malade est hospitalisé dans une unité de soins intensifs de l’Hôpital universitaire militaire de Prague », a déclaré à la presse le docteur Miroslav Zavoral, ajoutant qu’il ne pouvait pas encore donner d’informations sur le diagnostic.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS Milos Zeman a été admis à l’Hôpital universitaire militaire de Prague.

M. Zeman est entré à l’hôpital peu après avoir rencontré le premier ministre sortant, son allié le populiste milliardaire Andrej Babis, qui a l’espoir de se maintenir au pouvoir malgré sa courte défaite aux législatives.

Le pays se demandait depuis l’annonce des résultats qui, de Babis avec les 27,14 % de son parti, ou de Petr Fiala, dont la coalition Ensemble a remporté 27,78 % des voix, serait choisi par le président pour diriger le prochain gouvernement.

M. Zeman, malade depuis déjà quelque temps, a commencé par recevoir dimanche matin M. Babis. Mais peu après, on annonçait qu’il avait dû être hospitalisé d’urgence, ce qui laisse dans l’expectative le processus de désignation du nouveau gouvernement.

L’alliance d’opposition Ensemble (centre droit) disposerait d’une majorité de 108 sièges au Parlement (qui compte 200 élus) si elle formait une coalition plus large avec le Parti pirate antisystème et le mouvement centriste des Maires et indépendants (STAN).

Ensemble, qui regroupe le Parti démocratique civique (droite), TOP 09 (centre droit) et l’Union chrétienne démocrate (centre), a obtenu 27,78 % des voix, un souffle devant le mouvement populiste ANO de M. Babis (27,14 %).

Dans un premier temps, les résultats partiels publiés par le site électoral officiel avaient donné le premier ministre sortant confortablement en tête, conformément aux sondages. Mais l’écart a ensuite fondu et le résultat a basculé avec le décompte des bulletins de vote des grandes villes, pour créer une surprise finale.

Le chef de file d’Ensemble, Petr Fiala, s’est positionné dès samedi soir pour former le prochain gouvernement, en déclarant sous les vivats en avoir un mandat « fort ». « M. le président devra en tenir compte », a-t-il insisté.

PHOTO MILAN KAMMERMAYER, REUTERS Le chef de file d’Ensemble, Petr Fiala

Constitutionnellement, c’est au président qu’il revient de désigner le nouveau premier ministre. Or, avant le scrutin, Milan Zeman il avait laissé entendre qu’il choisirait M. Babis.

Malade, ce président prorusse contraint à voter de chez lui a rencontré M. Babis pour des entretiens informels dimanche matin, avant un rendez-vous plus officiel prévu mercredi, selon son entourage.

PHOTO BERNADETT SZABO, REUTERS Le premier ministre sortant, Andrej Babis

Le chef de l’État a aussi assuré qu’il donnerait mandat pour rassembler une majorité à un chef de parti, et non à un chef de coalition. « Je ne vois pas beaucoup de raisons pour lesquelles il ferait autre chose », a corroboré auprès de l’AFP Tomas Lebeda, analyste à l’université Palacky d’Olomouc, dans l’est du pays.

« Nous verrons ce que le président dira », a déclaré de son côté M. Babis. « Je suis un manager, ma place est au gouvernement », a-t-il cependant aussi insisté devant les journalistes.