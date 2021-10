PHOTO THOMAS COEX, ASSOCIATED PRESS

Le secret de la confession « plus fort » que la loi, selon un évêque

(Paris) Lequel du secret de la confession ou de la loi prime face au crime ? Le président de la Conférence des évêques de France a jugé que le premier l’emportait sur la seconde, après la publication d’un rapport accablant sur la pédocriminalité au sein de l’Église de France.

Karine PERRET et Sylvie MALIGORNE Agence France-Presse

Éric de Moulins-Beaufort, également archevêque de Reims (Nord-Est), a déclaré mercredi, au lendemain de la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l’Église catholique, que le secret de la confession était « plus fort que les lois de la République ».

Le pape François a exprimé « sa honte » après la publication du rapport publié par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église de France, présidée par Jean-Marc Sauvé.

Éric de Moulins-Beaufort a cependant assuré être à la recherche d’une alternative à la levée du secret. « Il faut que nous trouvions un moyen de le faire autrement », a-t-il expliqué.

Il n’y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays (…) c’est très clair. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, dans sa réponse à l’évêque

« Invité » par le ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur (responsable des cultes), Gérald Darmanin, « recevra en début de semaine prochaine Mgr de Moulins-Beaufort pour lui demander de s’expliquer sur ses propos », a appris l’AFP auprès de l’entourage du ministre.

« Il n’est pas convoqué, mais invité », a-t-on précisé par la suite. Une rencontre à la demande du président Emmanuel Macron.

Le rapport Sauvé a préconisé mardi aux autorités de l’Église de relayer un message clair aux confesseurs et aux fidèles, sur l’obligation du confesseur de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable.

« Il ne faut pas opposer le secret de la confession aux lois de la République puisque celles-ci n’imposent pas sa levée, s’est expliqué le président de la Conférence des évêques de France dans un communiqué mercredi soir.

» Le droit canonique qui impose aux prêtres le secret de confession comme absolu et inviolable […] n’est pas donc pas contraire au droit pénal français «, a-t-il ajouté.

Laïcité pour tous

Ces propos ont suscité la polémique mercredi sur les réseaux sociaux, certains faisant valoir que le gouvernement était beaucoup plus prompt à dénoncer le » séparatisme islamiste « .

En France, pour le ministère de l’Intérieur, le secret confessionnel est un secret professionnel et, en cas de violation, peut être puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.

Ce secret professionnel ne s’applique toutefois pas aux confidences faites hors confession. Il ne s’applique pas non plus aux atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et autres personnes vulnérables.