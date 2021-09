Europe

Concurrence à droite

Le Pen met l’accent sur l’immigration face à Zemmour et Macron

(Paris) À six mois de la présidentielle, Marine Le Pen a présenté mardi les contours de son référendum pour combattre l’immigration, thème de prédilection de son parti que lui disputent désormais la droite et Éric Zemmour, et même le gouvernement d’Emmanuel Macron.