Europe

Enchères

Un million d’euros pour un trésor de Louis d’or trouvé dans un manoir

(Angers) Un trésor composé de 239 pièces d’or, frappées sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, et découvertes lors de travaux dans un manoir du Finistère, a été adjugé plus d’un million d’euros (1,5 million de dollars canadiens) lors d’une vente à la maison Ivoire Angers-Deloys mercredi.