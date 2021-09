(Moscou) La Russie a annoncé mardi ne pas reconnaître le jugement « infondé » de la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH), qui a estimé que Moscou était « responsable » de l’assassinat de l’ex-espion Alexandre Litvinenko en 2006.

Agence France-Presse

« Jusqu’à présent, l’enquête n’a apporté aucun résultat, donc lancer de telles allégations est au minimum infondé. Nous ne sommes pas prêts à reconnaître une telle décision », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Il est peu probable que la CEDH ait les pouvoirs ou les capacités techniques » pour faire la lumière sur cette affaire, a estimé M. Peskov.

La CEDH a jugé mardi qu’il existait « une forte présomption » que les auteurs de l’empoisonnement d’Alexandre Litvinenko, désignés par une enquête britannique, « aient agi en qualité d’agents de l’État russe » et que Moscou n’avait fourni aucune explication alternative « satisfaisante ».

Ancien agent du KGB puis du FSB, Alexandre Litvinenko avait été renvoyé des services de sécurité russes puis avait obtenu l’asile au Royaume-Uni en 2001, dénonçant dès lors la corruption et les liens présumés des services russes avec le crime organisé.

Il est mort le 23 novembre 2006 à la suite d’un empoisonnement au polonium-210, une substance radioactive extrêmement toxique.

Dans un rapport d’enquête publié en 2016, les autorités britanniques ont désigné les Russes Dmitri Kovtoun et Andreï Lougovoï comme les auteurs de son assassinat. Moscou a toujours refusé de les extrader.

M. Lougovoï a dénoncé mardi auprès de l’agence Interfax la décision de la CEDH comme « illégale » et « politiquement motivée », estimant par ailleurs que la Russie avait « tout fait pour établir la vérité », mais que la justice britannique n’avait pas donné suite à ses demandes.

Interrogé par l’AFP en juillet, M. Lougovoï avait assuré que cette affaire « restera un mystère couvert de ténèbres » et mis en cause les services secrets britanniques qui « font tout leur possible pour que nous ne connaissions jamais la vérité ».