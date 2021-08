On a un bon compromis entre, d’une part, la nécessité morale et humanitaire de protection des personnes afghanes […] et de l’autre la nécessité de protéger nos frontières extérieures de l’Union européenne contre des arrivées de personnes qui seraient des migrants économiques et aussi des personnes menaçant la sécurité intérieure de l’Europe et particulièrement qui seraient liées à des mouvements terroristes.