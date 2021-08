(Genève) Les Nations unies ont appelé mardi les autorités ukrainiennes à mener une enquête « rigoureuse » après la découverte d’un opposant biélorusse disparu, retrouvé pendu dans un parc à Kiev.

Agence France-Presse

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a estimé que les menaces envers la société civile biélorusse devaient cesser, mais a souligné qu’il n’établissait pas de lien direct entre la mort de Vitali Chychov et la répression des dissidents par le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

« Cela ajoute un nouveau niveau d’inquiétudes et de préoccupations à propos de ce qui se passe en Biélorussie », a déclaré une porte-parole, Marta Hurtado, à des journalistes à Genève.

M. Chychov, 26 ans, dirigeait la « Maison biélorusse en Ukraine » (BDU), une ONG aidant des opposants fuyant la répression en Biélorussie.

Le militant porté disparu a été retrouvé pendu dans un parc de la capitale ukrainienne, a indiqué mardi la police, qui a ouvert une enquête pour « meurtre ». L’ONG du défunt a accusé le régime biélorusse du « meurtre » de M. Chychov.

« Concertant l’enquête en Ukraine […] nous espérons que les autorités mèneront une enquête rigoureuse, impartiale et efficace sur ce qui s’est passé et détermineront s’il s’agissait d’un suicide, d’un meurtre classique ou s’il y avait un lien avec son militantisme », a dit Mme Hurtado.

M. Loukachenko réprime toute forme de dissidence depuis les manifestations géantes ayant suivi l’élection présidentielle de l’année dernière, jugée truquée par les Occidentaux et l’opposition biélorusse.

« La situation se détériore nettement », a déploré Mme Hurtado. « Nous l’avons constaté sur la semaine passée avec des intimidations contre des organisations de la société civile et des journalistes, la dissolution de dizaines d’organisations de la société civile en Biélorussie et le harcèlement des dissidents ».

« Cela doit cesser. Ces intimidations contre la société civile, les travailleurs des médias et quiconque exprime une opinion différente de celle du gouvernement doivent cesser », a-t-elle ajouté.

« Toute personne détenue arbitrairement doit être immédiatement libérée », a également souhaité la porte-parole. « Nous sommes tous inquiets de la situation en général en Biélorussie ».