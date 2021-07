« Il n’a pas de plan, il ne sait pas comment être premier ministre et nous l’avons seulement mis là parce que nous avions un certain problème à résoudre, pas parce que c’était la bonne personne pour gérer le pays », affirme Dominic Cummings au sujet de son ancien patron Boris Johnson, qu'on voit ci-haut en septembre 2019.

(Londres) L’ancien conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, a lancé mardi de nouvelles attaques contre le premier ministre britannique, accusant le chef du gouvernement conservateur, dont il avait envisagé l’évincement, d’avoir pris à la légère la crise sanitaire ou d’être inadéquat pour gérer le pays.

Agence France-Presse

Après avoir longuement étrillé Boris Johnson sur son blogue, sur Twitter et pendant sept heures d’audition devant une commission parlementaire fin mai, Dominic Cummings, qui a quitté le cabinet du premier ministre à l’automne sur fond de luttes internes, a accordé une longue interview à la BBC.

L’ex-conseiller, cerveau de la campagne pour le Brexit, a expliqué avoir discuté du remplacement de Boris Johnson à la tête du gouvernement quelques semaines à peine après la victoire écrasante des conservateurs aux élections générales de décembre 2019.

Il n’a pas de plan, il ne sait pas comment être premier ministre et nous l’avons seulement mis là parce que nous avions un certain problème à résoudre, pas parce que c’était la bonne personne pour gérer le pays. Dominic Cummings

Cela a contribué à la victoire des tories pour réaliser le Brexit, ajoute-t-il.

Il accuse aussi Carrie Johnson, la femme du dirigeant qui était alors sa petite amie, d’avoir alors voulu prendre le contrôle de Downing Street et pousser vers la sortie Dominic Cummings et ses alliés du camp pro-Brexit.

Avant même la mi-janvier 2020, nous disions déjà que d’ici l’été, ou nous serions tous partis d’ici, ou nous serions engagés dans le processus de se débarrasser de lui et d’avoir quelqu’un d’autre comme premier ministre. Dominic Cummings

Concernant la gestion de la pandémie de COVID-19 par Boris Johnson, jugée chaotique au Royaume-Uni, Dominic Cummings affirme qu’à l’automne, le dirigeant résistait à l’avis des scientifiques et de l’opposition travailliste d’ordonner un deuxième confinement.

Les morts ont « plus de 80 ans »

Selon lui, Boris Johnson estimait que « les confinements ne fonctionnent pas » et que « les gens qui meurent sont tous essentiellement âgés de plus de 80 ans et on ne peut pas tuer l’économie juste parce que des gens meurent à plus de 80 ans ».

L’ex-conseiller cite à l’appui des messages de son ancien patron sur WhatsApp.

Boris Johnson a fini par ordonner un deuxième confinement d’un mois en novembre, puis un troisième de plusieurs mois en janvier, en raison d’une explosion des cas due au variant Alpha.

L’essentiel des dernières restrictions a été levé lundi en Angleterre, obligation du port du masque comprise, malgré la reprise en flèche de l’épidémie, en raison du très contagieux variant Delta.

Le gouvernement met en avant le succès de la campagne de vaccination (près de 69 % des adultes sont totalement vaccinés) au Royaume-Uni, qui avec plus de 128 800 morts figure parmi les pays les plus durement touchés en Europe.

Rencontrer la reine ?

Prenant la défense de Boris Johnson sur la BBC, le secrétaire d’État aux Entreprises Paul Scully a souligné que « le premier ministre a eu de très difficiles décisions à prendre ».

Selon Dominic Cummings, Boris Johnson voulait le 18 mars 2020, cinq jours avant le premier confinement, aller voir la reine Élisabeth II comme chaque semaine, alors que le gouvernement recommandait d’éviter les contacts avec les personnes âgées.

Je lui ai dit, “il y a des gens dans ce bureau qui s’isolent, vous avez peut-être le coronavirus, j’ai peut-être le coronavirus, vous ne pouvez pas aller voir la reine”. J’ai dit, “si vous lui donnez le coronavirus et qu’elle meure, qu’est-ce que vous… vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas prendre ce risque, c’est complètement fou”. Dominic Cummings

Cummings a ajouté que Boris Johnson avait alors renoncé.

Un porte-parole de Boris Johnson a démenti l’existence de cette scène : « cela n’est pas arrivé ». Il a ajouté que le dirigeant s’était toujours appuyé sur « les meilleurs avis scientifiques » durant la pandémie.

Le palais de Buckingham n’a pas fait de commentaire.

Sur Twitter, l’un des responsables de l’opposition travailliste, Richard Burgon, a dénoncé de « nouvelles révélations choquantes au sujet de l’attitude épouvantable du premier ministre » face à la crise sanitaire. Il a appelé à ce que l’enquête publique sur la gestion de la pandémie, prévue en 2022, commence « immédiatement ».