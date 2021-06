(Erevan) Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a triomphé lors de législatives anticipées, selon les résultats publiés lundi, prenant une revanche sur ceux qui lui reprochaient l’humiliante défaite militaire contre l’Azerbaïdjan à l’automne.

Ania TSOUKANOVA et Mariam HARUTYUNYAN Agence France-Presse

Le pari du réformateur porté au pouvoir par une révolution pacifique en 2018 semble avoir marché : il a consolidé son pouvoir à l’issue du scrutin, convoqué alors qu’il était sous pression de ses détracteurs, y compris ses généraux, après la déroute militaire au Nagorny Karabakh en novembre 2020.

Son parti, Contrat Civil, a obtenu 53,9 % des voix après le dépouillement de tous les bulletins, ce qui lui permettra de former un nouveau gouvernement sans avoir à recourir à des alliances avec d’autres partis et de reconduire M. Pachinian à son poste.

L’ex-journaliste de 46 ans devrait toutefois rester chahuté par ses opposants. Et de nombreux observateurs craignent des protestations après une campagne électorale véhémente qui a polarisé la société arménienne.

Son principal rival, le bloc Arménie mené par l’ex-président Robert Kotcharian et crédité de 21 % des bulletins a dénoncé des « fraudes », refusé de reconnaître les résultats du scrutin et s’apprête à les contester en justice.

PHOTO SERGEI GRITS, ASSOCIATED PRESS L’ancien président Robert Kocharian

Mais la mission d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a qualifié les élections de « concurrentielles et bien organisées », louant une campagne « démocratique » et le dépouillement des bulletins « hautement transparent ».

Accueilli par des « Bravo ! » et des « Victoire ! » criés lors de son arrivée à son QG de campagne dimanche dans la nuit, Nikol Pachinian a appelé ses partisans à fêter sa victoire lundi soir dans le centre d’Erevan.

« Nous avons réalisé une deuxième révolution en trois ans », celle « d’acier », a-t-il lancé.

Malgré ce triomphe, la stabilité politique en Arménie « semble fragile », estime l’analyste Tim Ash, basé à Londres.

« Je m’inquiéterais de la réaction de l’armée arménienne », très critique vis-à-vis de la gestion du conflit militaire de 2020 par M. Pachinian, a-t-il ajouté.

L’ombre de la guerre

Ces législatives se sont déroulées à l’ombre de la guerre au Nagorny Karabakh, enclave montagneuse disputée depuis des décennies avec le voisin et ennemi juré, l’Azerbaïdjan.

Les six semaines de combats ont fait plus de 6500 morts dans les deux camps. L’Arménie a dû céder, à l’aune d’un accord de cessation des hostilités négocié par Moscou, d’importants territoires qu’elle contrôlait depuis une première guerre avec Bakou dans les années 1990.

La défaite a mis à mal la réputation de M. Pachinian, qui jouissait d’une aura de combattant contre les vieilles élites jugées corrompues.

Dénoncé par ses détracteurs comme « traître » pour avoir signé le cessez-le-feu, il a été confronté à des manifestations d’ampleur et la rancœur se fait toujours sentir.

« Avec la guerre que nous avons vécue, les nombreuses victimes », le premier ministre « aurait dû démissionner et partir, mais il s’accroche au pouvoir », a estimé lundi Marine Lenyan, cantatrice d’opéra de 59 ans.

La large victoire de M. Pachinian a trompé le seul sondage disponible, qui ne créditait sa formation que de 25 % des intentions de vote, contre 29 % pour le bloc de M. Kotcharian.

Président de 1998 à 2008 de cette ex-république soviétique pauvre et montagneuse, Robert Kotcharian a été accusé par le passé de fraudes électorales et est visé par une enquête pour des accusations de corruption. Il est pour de nombreux Arméniens l’incarnation du système honni qu’ils ont chassé en 2018.

Selon l’analyste arméno-américain Richard Guiragosyan, nombre d’électeurs ont ainsi voté pour le parti de Pachinian « par peur et par antipathie envers Kotcharian ».

« Les gens veulent avoir un dirigeant honnête, qui ne vole pas, qui n’est pas un oligarque », a estimé Rouben Kazarian, un employé de 60 ans.

Pachinian fait des « erreurs » à cause « du manque d’expérience, il faut l’aider », a-t-il poursuivi.

Environ 2,6 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour élire au moins 101 députés pour cinq ans. La participation a dépassé 49 %.