(Nations unies) Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a vivement dénoncé vendredi les approches américaine et européenne sur le multilatéralisme qui risquent, selon lui, de créer des « fractures » internationales, lors d’une visioconférence du Conseil de sécurité de l’ONU.

Philippe RATER

Agence France-Presse

Développer le multilatéralisme est un « travail à faire sur une base collégiale », a-t-il souligné, lors de cette session ministérielle organisée par son homologue chinois, Wang Yi.

Mais « ces derniers temps, nous sommes témoins de tentatives de mise en place d’un ordre international […] pour imposer à tous de nouvelles règles élaborées dans des instances non inclusives et des cercles », a-t-il critiqué.

« C’est dans ce contexte que l’administration américaine souhaite organiser un “Sommet des démocraties”. Mais cela risque de rendre les relations internationales encore plus tendues et de faire apparaître des lignes de fracture dans le monde alors que nous avons besoin d’un objectif uni et commun », a lancé Sergueï Lavrov.

Washington n’a pas encore donné de date ni précisions sur le format de cette idée du président américain Joe Biden.

« Bien entendu, ce sont les États-Unis qui vont établir la liste des pays invités à ce sommet », a relevé le ministre russe qui s’exprimait après son homologue américain Antony Blinken, lequel n’a pas dit un mot sur ce futur sommet.

PHOTO CHRIS J RATCLIFFE, REUTERS Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken

« Camps idéologiques »

« La création d’une Alliance pour le multilatéralisme à l’initiative de l’Allemagne et de la France pourrait sembler naturelle. Mais Berlin et Paris ont d’autres idées, souhaitent publier des documents pour que l’Union européenne soit la pierre angulaire du système multilatéral », a aussi dénoncé Sergueï Lavrov. « C’est une façon d’imposer son exclusivité au mépris de l’égalité entre les États », a-t-il estimé.

Les créations de « partenariats étroits sur des questions qui sont déjà débattues au sein des Nations unies ou d’organismes spécialisés », comme l’appel au respect du droit humanitaire signé de 43 États ou l’appel à l’appui de la liberté d’expression auquel participent une trentaine d’États « sont les preuves d’une certaine unipolarité en Occident », a-t-il insisté.

« On ne voit pas le monde multilatéral comme une façon de travailler ensemble pour prendre des décisions collectives, on le voit plutôt comme une façon d’imposer ses règles aux autres », a ajouté le ministre russe, gratifié à la fin de son discours d’un éloge appuyé de Wang Yi.

La Chine considère que « diviser le monde en camps idéologiques va à l’encontre du multilatéralisme », avait souligné au préalable le ministre chinois. Sans citer nommément les États-Unis, il a aussi estimé que les membres de l’ONU devaient « rechercher l’égalité et la justice, pas l’hégémonie ».

« Nous devons mettre l’accent sur l’action et non pas sur les discours », a-t-il ajouté, en demandant que « le système de gouvernance mondiale soit plus juste et plus équitable ». Concernant l’engagement de la Chine, il s’est félicité que son pays soit devenu le premier contributeur de Casques bleus parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Pékin déploie actuellement 2464 Casques bleus dans le monde sur un effectif total de près de 100 000 militaires, dans une quinzaine d’opérations. Le premier contributeur de l’ONU est le Bangladesh avec 6722 Casques bleus. La Chine est aussi devenue depuis quelques années le deuxième contributeur financier à l’ONU derrière les États-Unis, supplantant le Japon.