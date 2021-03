Entrevue chez Oprah

Les confidences de Meghan et Harry secouent la couronne britannique

(Londres) Elle a pensé au suicide lorsqu’elle vivait au sein de la famille royale britannique, et la couleur de peau qu’aurait son fils inquiétait : les confidences de Meghan Markle et son mari, le prince Harry, à la télévision américaine, font l’effet d’une bombe au Royaume-Uni et secouent la couronne.