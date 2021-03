Les relations entre magistrats et Nicolas Sarkozy quand il était président ont été tendues, parfois exécrables, notamment lorsqu’il les avait qualifiés de « petits pois ».

PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

Défense et parquet poursuivent leur affrontement

(Paris) Dans l’attente du procès en appel, avocats de la défense et parquet national financier ont défendu leurs arguments mardi, au lendemain de la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme pour « corruption » et « trafic d’influence » dans l’affaire dite des écoutes.

Agence France-Presse

« Jugement extrêmement sévère » et « peines totalement injustifiées » : les avocats de la défense ont vivement critiqué la décision du tribunal correctionnel de Paris qui a condamné lundi Nicolas Sarkozy, son avocat historique, Me Thierry Herzog, et l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert à un an de prison ferme. Les trois hommes, qui contestent les accusations, ont fait appel. Le procès devrait avoir lieu courant 2022.

« Il n’aurait pas dû y avoir de condamnation du tout », a estimé sur BFMTV Me Hervé Temime, conseil de Me Herzog.

S’il réfute l’idée d’« une décision politique », le statut d’ancien président a, selon lui, « joué ». « Je ne suis pas certain qu’ils aient eu le droit à une justice impartiale », a estimé Me Temime.

Les relations entre magistrats et Nicolas Sarkozy quand il était président ont été tendues, parfois exécrables, notamment lorsqu’il les avait qualifiés de « petits pois ». À droite, des soutiens de l’ancien chef de l’État ont dénoncé « un acharnement judiciaire » et une volonté de « vengeance ».

« Beaucoup de choses ont dysfonctionné. Le PNF a été très habile dans sa communication en instrumentalisant un combat qui est un combat purement juridique », a déclaré sur France Inter l’avocate de M. Sarkozy, Me Jacqueline Laffont.

Le procureur national financier Jean-François Bohnert a balayé sur RTL ces commentaires : « La justice politique renvoie à d’autres pays, d’autres sphères géographiques ».

« Le PNF ne fait pas de politique, le PNF ne connaît pas d’infractions politiques, le PNF connaît des infractions économiques et financières qui ont parfois » une coloration politique « par la qualité politique des personnalités » mises en cause dans des affaires, a-t-il ajouté, soulignant que sur 605 procédures suivies par sa juridiction, seules « quelques dizaines concernent des personnalités politiques ».

M. Sarkozy a été jugé comme n’importe quel autre citoyen français, a insisté M. Bohnert.

« Si les infractions sont constituées – c’était la thèse du parquet, c’est aujourd’hui la thèse du tribunal –, nous ne pouvions pas faire autrement que de poursuivre et de requérir la condamnation », s’est aussi défendu le procureur financier.

Jugement sur 254 pages

Sur le fond, les avocats de la défense ont continué à pilonner un dossier « vide ».

« Le jugement n’a pas été en mesure de trouver des preuves, il a fallu qu’il fasse recours à des faisceaux d’indices […]. C’est assez rare pour devoir le souligner », a estimé l’avocate de M. Sarkozy.

Le procureur financier s’est au contraire félicité que dans son jugement, « le tribunal (prenne) soin de décortiquer sur 254 pages les éléments de preuves qui apparaissent dans le dossier ».

Les avocats en défense, soutenus par nombre de leurs confrères du barreau, ont aussi à nouveau dénoncé la conduite de l’enquête, entre les écoutes des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, qualifiées de déloyales mais validées par la Cour de cassation, et l’épluchage des relevés téléphoniques de pénalistes (les « fadettes ») dans une enquête préliminaire incidente pour débusquer la taupe qui aurait prévenu les mis en cause qu’ils étaient sur écoute.

« Des dérives absolument monumentales », selon Me Temime.

Trois magistrats du PNF, dont l’ancienne cheffe, Éliane Houlette, sont visés par une enquête administrative dont les conclusions sont attendues prochainement.

Le patron du PNF a jugé « injustes » les critiques formulées régulièrement contre le PNF, provenant notamment de celui qui est désormais garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

Depuis sa création fin 2013, le PNF, composé de 17 magistrats, « a ramené aux caisses de l’État la rondelette somme de 10 milliards d’euros par le biais de confiscations et d’amendes », a rappelé M. Bohnert.

« Nos institutions fonctionnent. La justice, indépendante, vient de condamner un ancien président de la République, un avocat à la carrière brillante, un magistrat admiré », s’est réjouie dans Libération l’ancienne juge et députée européenne Éva Joly. « Il n’y a pas de gouvernement des juges », a renchéri l’ancienne magistrate Laurence Vichnievsky.