(Berlin) Au moins un cas de contamination par le nouveau variant de la COVID-19 identifié en Afrique du Sud a été détecté pour la première fois en Allemagne, a révélé mardi le département de la Santé de l’État du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest du pays.

Agence France-Presse

Il s’agit d’une personne revenue avec sa famille d’un long séjour en Afrique du Sud début janvier.

Négatifs, puis positifs

Après s’être mis en quarantaine, tous s’étaient fait tester cinq jours après leur arrivée sur le sol allemand. « Ces tests se sont révélés négatifs », a expliqué le département de la Santé de cette région limitrophe de la France et de la Suisse.

Cependant, une semaine plus tard, les premiers membres de la famille ont développé de légers symptômes de la maladie.

Après de nouveaux tests, ce sont six personnes de trois foyers différents qui sont en réalité porteurs de la maladie.

L’un des échantillons a ensuite été envoyé à l’hôpital de la Charité à Berlin, devenu la référence allemande sur la COVID-19, qui a ensuite confirmé lundi que la variante B.1351, également connue sous le nom de 501 Y. V2, y avait été détectée.

Depuis, plusieurs cas contacts de cette famille ont été informés par les autorités sanitaires locales qui tentent d’endiguer la propagation de cette variante jugée plus contagieuse.

Près de 2 millions de cas

Cette découverte intervient quelques semaines après l’annonce du gouvernement allemand des premiers cas de contamination en novembre par un autre variant du nouveau coronavirus circulant au Royaume-Uni, considéré comme plus transmissible.

L’Allemagne comptait mardi un total de 1 933 826 cas de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire à la COVID-19, dont 12 802 dans les dernières vingt-quatre heures. En tout, 41 577 personnes en sont mortes en Allemagne, selon les données de l’institut de veille sanitaire Robert Koch.

Pour tenter d’endiguer l’expansion du virus, le gouvernement allemand a prolongé ses mesures restrictives jusqu’au 31 janvier. S’il n’y a pas de confinement strict appliqué, les citoyens allemands sont néanmoins appelés à rester chez eux autant que possible alors que magasins jugés non essentiels et infrastructures culturelles et sportives restent toujours fermés.